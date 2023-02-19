Армения: 35 лет безумия

Значительная часть армянского населения была переселена в Карабах после присоединения Северного Азербайджана к Российской империи в 19 веке в результате русско-иранских войн, о чем свидетельствовали памятники в честь этих событий в различных местах бывшей автономии, установленные по инициативе руководства НКАО, состоявшего в основном из представителей армянского населения. Все эти памятники были разрушены армянской стороной сразу же после начала конфликта, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в "исторических" притязаниях на эту территорию.

Власти Российской империи, начиная с 18 века, поощряли переселение армян - христиан из Османской империи и Ирана в российское Закавказье, рассматривая их как оплот своего влияния в регионе. Российская империя не доверяла проживающему там исконному населению: тюркам-мусульманам и грузинам-христианам, которые не особенно желали быть полноправными российскими подданными, предпочитая насильственному присоединению к империи российское покровительство (протекторат), как было записано в подписанных с имперскими властями трактатах. Как известно, армянские территориальные претензии к Азербайджану имеют довольно долгую историю, которая началась еще в 1918 году, сразу же после распада Российской империи и появлении на Южном Кавказе трех независимых государств: Азербайджана, Армении и Грузии.

В мае 1918 года была провозглашена независимость этих трех республик. Основатели Азербайджанской Демократической Республики пошли на беспрецедентный шаг: доверившись обещаниям своих армянских коллег по Закавказскому сейму (обьединявшему представителей азербайджанского, грузинского и армянского населения), признав создание Араратской (Армянской) республики на части исторических азербайджанских территорий со столицей в азербайджанском городе Иреван (где большинство населения тогда составляли этнические азербайджанцы) при условии отказа от дальнейших территориальных притязаний к Азербайджанской Демократической Республике.

Аналогичный шаг сделали и представители Грузии по отношению к новорожденной Араратской республике. Однако ход истории показал, что все данные армянскими представителями (в основном представляющими партию АРФД "Дашнакцутюн") обещания оказались полным обманом и сразу же после провозглашения независимости Армения предъявила территориальные претензии как к Азербайджану, так и к Грузии, мотивируя это проживанием на части территорий этих государств пришлого армянского населения, которые привели к череде кровавых конфликтов и войн, продолжавшихся вплоть до советизации Закавказья в 1920-21 годах.

Несмотря на то, что согласно провозглашенной официальной коммунистической идеологии СССР декларировался принцип пролетарского интернационализма и создания новой единой нации - советского народа, без деления на национальности, на протяжении более 60 лет армянские радикалы неоднократно, под различными предлогами, поднимали вопрос об отторжении части территории Азербайджана, мотивируя это компактным проживанием армянского населения, отсутствием достаточного количества плодородных земель в Армении, необходимостью обеспечить расселение армянских репатриантов из стран Ближнего и Среднего Востока, которые стали прибывать в республику после Второй мировой войны.

Начиная с 1947 года, руководство Армянской ССР при согласии союзных властей вначале депортировало из Армении в Азербайджан более 100 тысяч азербайджанцев под предлогом того, что необходимо освободить место для прибывших репатриантов. Затем сделало все возможное для постепенного выдавливания азербайджанцев из Иревана и других городов Армении, где они составляли значительное большинство. Причем азербайджанцы были переселены из плодородных предгорных районов Армении с хорошей экологией на территорию Кура-Араксинской низменности, с жарким климатом и солоноватой водой, что привело к росту смертности среди переселенцев по причине смены климатического пояса. При этом руководство Армянской ССР не оставляло надежду на то, что ему удастся уговорить союзное руководство и присоединить часть территории Азербайджанской ССР (бывшая НКАО) и Грузинской ССР (Джавахетия), объясняя это тем, что там компактно проживает армянское население, а территория армянской республики нуждается в увеличении для более интенсивного развития.

Фактически на протяжении всего существования СССР, руководство Армянской ССР, несмотря на свои официально провозглашенные марксистско-ленинские убеждения, делало все возможное, чтобы воплотить в жизнь мифические идеи армянских шовинистов о "великой Армении" от Черного моря до Каспийского, умело маскируя это коммунистической идеологией и "заботой" о благосостоянии трудящихся. Но все их попытки оказались тщетными и никакие доводы руководства Армении, несмотря на значительную поддержу влиятельного армянского лобби в Москве, приняты не были.

Ни И. Сталин, ни Н. Хрущев, ни Л. Брежнев не поддались слезным просьбам из Еревана и уговорам своих соратников в лице А. Микояна и других армянских лоббистов, отказавшись рассматривать эти обращения, понимая, к каким катастрофическим катаклизмам могут привести изменения границ союзных республик. В Москве были хорошо известны настроения азербайджанского и грузинского населения, которые категорически были против этих устремлений, имевших цель расширение жизненного пространства армянского народа в ущерб другим народам Советского Закавказья.

С приходом к власти в СССР М. Горбачева и началом политики перестройки армянские экспансионистские притязания возродились с новой силой. Близкое окружение советского лидера состояло из московских армян, скрывавших под личиной реформаторов свою истинную дашнакскую сущность и ввергнувших армянский народ в настоящее безумие под названием "миацум-арцах", сторонников отторжения НКАО и Нахчыванской АССР от Азербайджана.

Первые сигналы о начале так называемого "карабахского" движения в Армянской ССР и НКАО за отторжение автономии от Азербайджана стали появляться уже в 1986 году. Армянские лидеры понимали, что пока в руководстве СССР в Политбюро ЦК КПСС находится Гейдар Алиев, никакого успеха добиться не удастся. Поэтому, окружение М. Горбачева вначале добивается того, что под предлогом болезни вынуждает Г. Алиева покинуть Политбюро в октябре 1987 года. Сразу же вслед за этим, в ноябре, в Париже, ближайший соратник генсека академик Абель Аганбекян в интервью главному печатному органу французской компартии газете "Юманите" заявляет, что необходимо передать Армении Нагорный Карабах и Нахчыван ввиду того, что мол эти автономии экономически связаны более тесно с Ереваном, нежели с Баку и это якобы необходимо для проведения социально-экономических реформ в этом регионе.

Начиная с этого момента, в Армении начинается разгул антиазербайджанской истерии под лозунгами присоединения-"миацума" Нагорного Карабаха. При одобрении официальных властей в Ереване и молчаливом согласии Москвы начались погромы, убийства и изгнание почти 230 тысяч азербайджанцев, исконных жителей республики. Параллельно с этим, в НКАО армянские радикалы начали аналогичную кампанию против азербайджанских жителей автономии, силой изгнав их из города Ханкенди и прилегающих сел. Так как власти автономии в большинстве поддерживали сепаратистов, а многие местные партийные и советские функционеры (такие, как, например, Р. Кочарян и С. Саргсян) открыто встали на сторону радикалов, превратившись затем в лидеров незаконных вооруженных формирований, ситуация в регионе стала неуправляемой.

К сожалению, власти в Баку не смогли вовремя остановить начало этой вакханалии из-за отсутствия достаточного количества военной силы и продолжали уповать на вмешательство союзного центра в лице М. Горбачева и сотоварищей, которые явно симпатизировали сепаратистам.

Армянская пропаганда скрывает от мировой общественности истину о событиях 1987-1988 годов, стараясь свалить ответственность за начало кровопролития на азербайджанскую сторону. Однако первая кровь пролилась еще в декабре 1987 года на территории нынешней Гегаркуникской области Армении, места компактного проживания азербайджанцев, которое до 1969 года называлось азербайджанским именем "Басаркечяр". Вслед за этим, в результате погромов, прокатившихся по всей территории Армянской ССР, были убиты, ранены и изгнаны со своих родных мест тысячи азербайджанцев, в основном проживавших в сельской местности, которые потеряв все свое имущество, бежали в Азербайджан, став первыми беженцами на просторах бывшего СССР.

Одурманенное шовинистской пропагандой армянское население, словно в массовом психозе тюркофобии, начало уничтожать все следы проживания азербайджанцев в Армении, присваивая оставленное имущество. Сейчас армянские власти, вспомнив вдруг о прошедших событиях, пытаются уверить весь мир в том, что они якобы компенсировали все брошенное азербайджанцами имущество, "выплатив" компенсацию. Долгое время армянская сторона рассказывает байки о том, что это "кровожадные турки" (то есть азербайджанцы) первыми пролили кровь и этим развязали кровавый конфликт. При этом замалчивают правду о событиях в НКАО, когда воинствующие армянские молодчики напали на группу азербайджанцев из города Агдам, которые мирно протестовали против сепаратистов на дороге в Ханкенди, убив двух человек, которые стали первыми жертвами конфликта в самом Карабахе.

Именно это событие послужило началом отсчета жертв с азербайджанской стороны, так как долгое время информация о погибших в ходе депортации из Армении 1987-88 годов не была полностью достоверной из-за того, что скрывалась властями от общественности. Следует отметить, что на начальном этапе конфликта руководство Азербайджана старалось решить вопрос путем уговоров и компромиссов. Армянские сепаратисты категорически отказывались от любого рода диалога кроме как признания их права выйти из состава Азербайджана и присоединиться к Армении. Согласно Конституции СССР 1976 года и Конституции Азербайджанской ССР 1977 года было четко записано, что границы между союзными республиками не могут изменяться без их согласия, а автономные республики и области не имели выхода состава ни из СССР, ни из союзной республики.

Таким образом, начавшийся конфликт был инициирован армянскими радикалами, которые обманув собственный народ, разожгли костер конфликта, который удалось практически погасить лишь в 2020 году, после окончания Второй Карабахской войны и фактической капитуляции Армении.

Что же дали Армении эти 35 лет безумия ? Ничего кроме горя, лишений и жертв армянский народ не получил. Временные военные успехи Первой Карабахской войны, которыми так гордятся армянские политиканы, лишь затянули агонию на долгие годы.

С первых же дней начала этого кровавого конфликта стало ясно, что азербайджанский народ никогда не смирится с насильственным отторжением части своей исторической территории и не признает армянские территориальные притязания. Армянские лидеры, которые прибывали в эйфории, думая, что захватив 20% азербайджанской территории и изгнав оттуда почти 1 миллион мирных жителей, им удастся принудить мир признать захват чужих земель. Если на начальном этапе конфликта армянские территориальные притязания прикрывались лозунгами о необходимости восстановления исторической "справедливости" якобы нарушенной в годы сталинизма, то после перерастания конфликта в фазу открытой войны армянские идеологи быстро "перестроившись", стали пытаться присвоить захваченные азербайджанские территории под флагом принципов ОБСЕ, интерпретируя в своей версии право "нации на самоопределение" так, как им выгодно.

Всем доподлинно известно о том, что армянская нация уже однажды самоопределилась, создав независимую Армянскую Республику на исторических азербайджанских территориях, еще в далёком 1918 году. В результате этих 35 прошедших лет Армения полностью превратилась в моногосударство, где проживает 98% армян и небольшое количество арменизированных курдов-езидов, а также представителей других некоренных народов, которое редеет с каждым днем в результате массовой миграции и падения рождаемости.

Все попытки увеличить редеющее население Армении за счет переселения туда и на оккупированные азербайджанские территории армян из стран Ближнего и Среднего Востока практически провалились из-за нежелания переселенцев рисковать своими жизнями и имуществом в нестабильной экономически отсталой стране, которая к тому же еще находилась в состоянии войны с Азербайджаном. Развязав конфликт, идеологи мирового армянства не предполагали, что эта война обернется полным крахом всего, чем оно годами одурманивало головы миллионов простых армян по всему свету, обещая им воссоздать мифическую "великую Армению" на исторических чужих территориях.

На сегодняшний день Армения - одно из самых экономически слабых государств мира, полностью зависящее от иностранной финансовой помощи и не способное вести самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, без оглядки на зарубежных спонсоров.

Начав конфликт в далёком 1988 году, армянские политики и не предполагали, что страна через несколько лет окажется в частичной транспортной блокаде, которая затормозила развитие страны на долгие годы. Ведь в данное время Армения, не имеющая выход к открытому морю, полностью зависит от транспортных автомобильных маршрутов через Иран и Грузию, которые являются для нее единственными "окнами в мир", часто закрывающимися в результате погодных условий и политических катаклизмов.

Развязав широкомасштабные боевые действия против Азербайджана в 1992 году, официальный Ереван сам себя поставил в состояние блокады, разрушив традиционные железнодорожные пути, идущие из Азербайджана. После оккупации Кяльбаджара Турция, в знак солидарности, закрыла свои сухопутные и воздушные границы для транспорта, направляющегося в и из Армении. Таким образом, Армения оказалась практически в транспортном тупике, в стороне от международных транзитных коридоров. Все армянские жалобы на то, что страна находится в блокаде, должны адресоваться самим себе. Кроме того, в результате своей экспансионистской политики Армения оказалась в стороне от всех глобальных энергетических и транспортных проектов, которые уже приносят значительную выгоду соседним странам - Азербайджану, Грузии и Турции.

По прошествии 35 лет коллективного безумия Армения стоит на пороге национальной катастрофы, причинами которой является неспособность армянской элиты признать ошибочность своей национальной идеологии, построенной на принципах тюркофобии и территориальной экспансии по отношению к соседям, которая принесла неисчисляемые беды армянскому народу.

Вот и сегодня вместо того, чтобы принять протянутые Азербайджаном и Турцией руки, руководство Армении продолжает играть в опасные игры и отказывается признавать территориальную целостность своих соседей, под предлогами "обеспечения прав и безопасности" армянского населения Карабахского региона Азербайджана и неких, только им понятных, исторических толкований трагических событий 1915 года в Османской империи. Трагедия армянского народа заключается в том, что армянские лидеры и армянская диаспора за границей не хотят никакого примирения и диалога, кроме как на своих неприемлемых условиях, которые могут стать поводом для очередной войны. Ведь всем в мире понятно, что никакого "арцаха" быть не может и ликвидация остатков сепаратистов лишь вопрос времени.

Чем быстрее это поймут в Ереване, тем лучше. Промедление принесет все новые и новые беды армянскому народу. Недаром Президент Ильхам Алиев сказал, что 2023 год должен стать решающим в вопросе окончательного мирного урегулирования практически затухшего конфликта, который тлеет, но может снова воспламениться в результате ослиной (да, простят меня эти благородные животные) упрямости руководства Армении, которое надеется заморозить ситуацию, чтобы перевести дух и собраться силенками для новой авантюры. Как бы не изворачивалась армянская сторона, время играет против нее и час принятия решения давно настал. Или мир и региональное сотрудничество, или новая терапия железным кулаком и катастрофа, как результат 35-летнего безумия, которое началось холодным февральским днем 1988 года и продолжается по сей день.