Вашингтон может принудить Ереван подписать мирный договор на условиях Азербайджана

Трехсторонняя встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая состоялась 18 февраля в немецком Мюнхене, была продуктивной и приблизила стороны к подписанию мирного договора.

Об этом в интервью Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

По его словам, лидерство и прагматизм Президента Ильхама Алиева ещё раз проявились во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности.

"Глава азербайджанского государства защищал механизм международной безопасности, выступал за полный территориальный суверенитет Азербайджана и поделился с госсекретарем Блинкеном насущными вопросами, влияющими на Южно-Кавказский регион и Европу в целом", - отметил он.

Наш собеседник сообщил, что правительство США под руководством Президента Джо Байдена проявило особый интерес к укреплению стратегических связей с правительством Азербайджана: "Администрация Байдена-Харрис наконец осознала, что устойчивый мир и экономическое развитие не будут достигнуты в Европе, если не будет заключен мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Для США должно стать первостепенным оказывать давление на Пашиняна, чтобы он предоставил Азербайджану все карты, на которых указано точное местонахождение мин, заложенных на суверенной территории Азербайджан с 1988 по 2020 год.

Американский политолог подчеркнул, что США придают большое значение стратегическому партнерству и экономическому сотрудничеству с Азербайджаном.

"Трехсторонняя встреча в Мюнхене является апогеем партнерства между Азербайджаном и США. Главная роль Вашингтона здесь в том, чтобы принудить Ереван сесть за стол переговоров и подписать мирный договор с Азербайджаном", - считает Тейс.

Он также добавил, что вчерашняя встреча еще больше укрепит доверие между народом и правительствами Армении и Азербайджана.

"Хотя в Ереване время от времени слышны отголоски реваншизма со стороны оппозиции, им пора смириться с новыми реалиями в регионе", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов