https://news.day.az/politics/1539680.html Скончался офицер азербайджанской армии - ФОТО
Скончался офицер азербайджанской армии - ФОТО
Офицер азербайджанской армии, полковник-лейтенант Агаев Вугар Шумшад оглу 1978 года рождения скончался от острого инфаркта миокарда.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
"Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного", - говорится в сообщении.
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