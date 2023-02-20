Скончался офицер азербайджанской армии

Офицер азербайджанской армии, полковник-лейтенант Агаев Вугар Шумшад оглу 1978 года рождения скончался от острого инфаркта миокарда.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

"Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного", - говорится в сообщении.