Мюнхенская конференция: лаконизм Президента Ильхама Алиева и приступ безнадежности Пашиняна

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Азер Ахмедбейли

На планете началась генеральная уборка. Постепенно начинают проявляться первые штрихи нового миропорядка, о котором в последнее время часто говорится.

Каким он видится по замыслу авторов, известно только им. Каким он будет в реальности, наверное, пока не знает никто. Однако одно можно утверждать более или менее точно: его не создать с помощью войн и агрессии.

Мюнхенская конференция по безопасности, наряду с другими международными неформальными форумами, такими, к примеру, как Давосский экономический форум, как раз и является той площадкой, где сверяют позиции, знакомятся с мнением лидеров тех или иных стран, и по кирпичику формируют основу этого самого нового глобального порядка.

Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции, отметил в первый день ее работы, что "это форум, отстаивающий политику, основанную на правилах".

Эту ремарку можно в полной мере отнести к нашей стране, чье реноме безупречно с точки зрения международного права, и это ничем не бьющийся козырь.

Тем не менее, во время панельной дискуссии с участием глав трех южнокавказских государств Хойсген, выступавший в качестве модератора, умудрился сделать крайне циничное сравнение: "мы говорим о гуманитарной обстановке в зоне землетрясения [в Турции], но нас также беспокоит гуманитарная обстановка в Лачинском коридоре, который, похоже, заблокирован".

Получив такой лакомый пас, армянский лидер Пашинян разговорился на целых пять минут, не сказав при этом ничего нового и правдивого: "да, вы правы, Лачинский коридор уже 70 дней как закрыт, Нагорный Карабах в блокаде, туда не подаются электричество и газ", ну, и т.д.

Зная о сегодняшнем отношении Запада к России, он также оговорился, что работа Лачинского коридора, согласно Трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года, должна обеспечиваться российским миротворческим контингентом, намекнув тем самым, что Азербайджан и Россия работают в одной связке.

О чем еще говорил лидер Армении? О строительстве демократии и независимой судебной системы у себя в стране, о политике оскорблений и мести со стороны Азербайджана, об опасности привлечения религиозного контекста в обсуждаемые вопросы, имея в виду разрушенные армянами в Карабахе мечети.

В общем, команда Пашиняна "хорошо поработала". Азербайджану вменили в вину все, что было мало-мальски под рукой, не считаясь с тем, правда это или ложь.

Если подытожить, то это был очередной приступ безнадежности в исполнении армянского премьера.

Видит Бог, я не хочу делать из нашего Президента какого-то сверхчеловека, но должен констатировать, что он уже давно превосходит многих мировых политиков, в активе которых только славная история их стран, и не более.

Президент Азербайджана продемонстрировал бескомпромиссность, но именно там, где ее и не должно было быть.

Его заочная (через модератора) дискуссия с премьер-министром Армении сводилась к одному простому постулату: Армении и Азербайджану нужен долгосрочный мир. Не мир между войнами, а реальный, и без камней за пазухой.

Ради этого он готов протянуть руку противоположной стороне, несмотря на огромный шлейф военных преступлений, и преступлений против человечности, совершенных армянскими сепаратистами на земле Азербайджана, и об этом Президент также упомянул во время дискуссии.

Президент Ильхам Алиев также сделал очередное практическое предложение армянской стороне: создать совместные КПП на армяно-азербайджанской границе.

Итак, в мире услышали позиции глав Азербайджана и Армении, и еще раз убедились в том, что официальный Баку намерен додавить вопрос заключения мирного договора до конца, как бы этому не противились.

Новая конфронтация бессмысленна, а мир на Южном Кавказе открывает множество возможностей, и в этом контексте позиция Азербайджана отвечает интересам архитекторов нового миропорядка.