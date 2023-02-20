Азербайджанские спасатели передали найденное золото и драгоценности турецкой полиции

Золото и драгоценные изделия, найденные под обломками зданий во время поисково-спасательной операции, проводимой спасателями МЧС Азербайджана в турецком районе Хатай, пострадавшем от разрушительного землетрясения, были переданы местной полиции, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ведомство.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.