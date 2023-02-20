Антироссийский союз в Мюнхене

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Президент Франции Эммануэль Макрон построил основную часть своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности на артикуляции враждебности к России и дружбы с Арменией. В своем выступлении Макрон представил Россию как источник нестабильности и хаоса. Он также подчеркнул, что Франция продолжит находиться рядом с Арменией.

"Как можно верить, что неоколониальная Россия справится с вызовами Кавказа. Я говорю это в присутствии моего друга, премьер-министра Никола Пашиняна, которого мы будем поддерживать в будущем и с которым продолжим сотрудничество", - сказал Макрон.

Из этого выступления Макрона еще раз становится ясно, что Франция формирует в регионе союз против России, и Армения играет в этом процессе ведущую роль.

Союз против России

Факты говорят, что Франция на протяжении своей истории не заключала бескорыстного союза ни с одной страной. Помощь Макрона не может быть бескорыстной по определению. Под его фразой "мой друг Пашинян" скрываются корыстные мотивы и грязные империалистические интересы. Может ли Франция, являвшаяся инициатором кровавых событий на протяжении всей истории, а также исламофобская и тюркофобская политика Макрона, внести вклад в долгосрочный мир на Южном Кавказе? Естественно, нет.

Политика Франции на Южном Кавказе не направлена на решение проблем в регионе, на содействие мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. Основной целью союза Франции и Армении является активное поддержание военной напряженности на Южном Кавказе и формирование благоприятных условий для вытеснения из региона своего главного конкурента - России. Своим заявлением, - "Как можно верить, что вызовы Кавказа сможет преодолеть неоколониальная Россия, о которой я только что говорил?" Макрон официально объявил, что они открывают фронт против Москвы.

Естественно, что в эпицентре этого фронта находится Армения. То есть Армения используется Францией как плацдарм в конфликте между Западом и Россией.

Для достижения цели в первую очередь необходимо сократить военно-политическое влияние России в Армении. Париж очень умело использует миссию Евросоюза в этом вопросе. Мы уже наблюдаем, что Франция с согласия Пашиняна вошла в регион из Армении, и в Ереване усиливаются антироссийские настроения.

В этом союзе "пропадет" именно Армения

Известно, что если власти Армении не проявят лояльности к антироссийским проектам Франции, Париж не сможет сделать ни шагу в сторону Южного Кавказа. Но Пашинян очень рад участвовать в антироссийском союзе. Макрон гладит Пашиняна по голове за достижение перечисленных выше целей. Говорит ему, - "ты мой друг" и тянет его к себе, реализуя свои империалистические намерения. Армения и армянский народ здесь выступают лишь инструментом для достижения своих целей.

Всем известны последствия кровавой политики Франции, резня и геноцид в более чем 20 странах, на севере и юге Африки, работорговле, которую она организовала в Сенегале, Кот-д'Ивуаре и Бенине. Более 2 миллионов человек погибли в результате преступлений, совершенных Францией в Африке. Франция также совершила геноцид, в результате которого в Руанде было убито 800 тысяч представителей народа тутси.

Официальный Париж до сих пор грабит недра африканских стран от Туниса до Того и от Мали до Камеруна. Париж по-прежнему держит в своих руках национальные богатства 14 африканских стран. Финансы, полученные от природных ресурсов, добытых на их рудниках, доставляются во Францию. Ежегодно от продажи природных ресурсов африканских стран в госбюджет Франции поступает около 500 миллиардов долларов.

Армения, расположенная за тысячи километров от Парижа, является для Франции одной из перечисленных выше стран.

Поэтому уже сейчас можно прогнозировать, какая страна и какой народ станут очередной жертвой политики Парижа на Кавказе. Всем известно отношение Кремля к такого рода союзу и его рычаги влияния на Ереван.