https://news.day.az/politics/1539744.html Наша цель - обеспечение стабильного мира и процветания на Южном Кавказе - Чавушоглу
Наша цель - обеспечение стабильного мира и процветания на Южном Кавказе - Чавушоглу
Наша цель заключается в обеспечении стабильного мира и процветания на Южном Кавказе.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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