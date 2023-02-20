Наша цель - обеспечение стабильного мира и процветания на Южном Кавказе

Наша цель заключается в обеспечении стабильного мира и процветания на Южном Кавказе.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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