В полевых госпиталях МЧС Азербайджана в Турции медпомощь получили 1 090 человек

Мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленные в братскую Турцию по поручению Президента Ильхама Алиева в целях оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, продолжают свою работу в провинции Кахраманмараш, серьезно пострадавшей от стихийного бедствия.

Как сообщили Day.Az в понедельник в МЧС Азербайджана, за минувшие дни в мобильных госпиталях была оказана медицинская помощь 1 090 пострадавшим, из которых 199 - дети.

Мобильные полевые госпитали, оснащенные всем необходимым оборудованием для обследования и лечения, продолжают непрерывную деятельность.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.