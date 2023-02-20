Азербайджан принимает участие в Международной оборонной выставке IDEX-2023

В Абу-Даби стартовала Международная выставка и конференция оборонной промышленности IDEX-2023.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана, в выставке, которую открыл заместитель премьер-министра, министр по делам Аппарата Президента ОАЭ шейх Мансур бен Заед Аль Нахайян, также принимает участие делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым.

На Международной выставке и конференции оборонной промышленности IDEX-2023, в которой принимают участие более 1 350 ведущих компаний и 350 делегатов из 65 стран мира, представлены 145 наименований продукции оборонного назначения, производимой на предприятиях Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

В ходе выставки запланированы встречи министра оборонной промышленности Гулиева с представителями государств и правительств Объединенных Арабских Эмиратов, руководителями делегаций ряда стран, участвующих в выставке, и представителями ведущих компаний.

Международная выставка и конференция оборонной промышленности IDEX-2023 продолжится до 24 февраля.

IDEX проводится в Абу-Даби 1 раз в 2 года, начиная с 1993 года.



Основные профили выставки IDEX: вооружение, электронные средства защиты, баллистические системы, радарные установки, телекоммуникации, оптическая электроника, боеприпасы, военное снаряжение, противоминные системы, системы защиты на земле, в воде и воздухе, инженерные установки, спецтехника.