На заседании ПА ОБСЕ будут обсуждены отношения между Азербайджаном и Арменией

21 февраля депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана - руководитель делегации в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ Азай Гулиев, члены делегации Агалар Велиев, Таир Миркишили, Турал Гянджалиев совершат визит в Вену для участия в 22-й зимней сессии ПА ОБСЕ.

Как сообщили в понедельник Day.Az в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, 22 февраля состоится заседание Бюро ПА ОБСЕ. Депутаты Милли Меджлиса примут участие в совместном заседании трех общих комитетов, а также комитетов по политическим вопросам и безопасности, демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде и в заседаниях Постоянного комитета.

В ходе сессии азербайджанские депутаты выступят с докладами о текущем состоянии отношений между Азербайджаном и Арменией и доведут до внимания вопросы, касающиеся интересов нашей страны.

24 февраля состоится очередное заседание Группы поддержки Шелкового пути, созданной по инициативе азербайджанской делегации. Наши депутаты выразят свое отношение к вопросам, которые будут подняты на мероприятиях структуры.

Визит завершится 25 февраля.