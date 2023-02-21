США солидарны с Азербайджаном в вопросе диалога с армянами Карабаха без Варданяна

Прошедшая в Мюнхене встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и премьер-министром Армении Николом Пашиняном сама по себе является исторической, поскольку три лидера стран Южного Кавказа впервые за столько лет участвовали вместе в каком-либом мероприятии. С точки зрения нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией эта встреча также стала хорошим знаком. Нужен диалог на высшем уровне и видно, что оба лидера привержены необходимости подписания мирного договора.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза.

По его словам, детали мирного соглашения между двумя странами еще предстоит доработать.

"По своему опыту американского сопредседателя Минской группы я знаю, что общий тон в отношениях двух лидеров так же важен, как и детали переговоров. И я надеюсь, что Азербайджан и Армения достигли определенного прогресса в Мюнхене. Учитывая, что на встрече присутствовал и премьер-министр Грузии, вероятно, стороны обсуждали улучшение транспортного маршрута Средний коридор, который столкнулся с бутылочным горлышком", - отметил он.

Комментируя заявление Президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан готов говорить с армянским меньшинством в Карабахе - но с теми, кто родился и живет в Карабахе, а не с теми, кто был экспортирован туда из России, наш собеседник подчеркнул, что интересы США и Азербайджана в этом вопросе могут совпадать.

"Трудно утверждать какова позиция США в отношении самого Варданяна. Но как наблюдателю по делам Южного Кавказа мне более чем ясно, что Варданян не желает мира между Азербайджаном и Арменией. Наоборот, он заинтересован в нагнетании напряженности. Есть две причины подобного поведения Варданяна. Либо он это делает для того, чтобы заручиться политической поддержкой в надежде бросить вызов премьер-министру Пашиняну и стать национальным лидером Армении. Либо Варданян действует по настоянию Москвы. Но и оба варианта могут оказаться верными. В любом случае США, конечно же, поддерживают диалог Президента Ильхама Алиева с армянским меньшинством в Карабахе. США также решительно поддерживают гуманность Президента Ильхама Алиева, когда по окончанию Второй карабахской войны местные армяне смогли вернуться в свои дома. Таким образом они снова станут соседями азербайджанцев, которые были вынуждены покинуть свои дома во время Первой карабахской войны", - резюмировал Мэтью Брайза.

Напомним, 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности прошло пленарное заседание на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".

В мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

В пленарном заседании, проводимом под модераторством председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, участвовали также премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, генеральный секретарь ОБСЕ, заместитель председателя Совета Мюнхенской конференции по безопасности Хельга Мария Шмид.

Абдул Керимханов