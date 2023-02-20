"Евронест" отклонил антиазербайджанскую резолюцию

Глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской ассамблее "Евронест" Тахир Миркишили и члены делегации Турал Гянджалиев, Ильтизам Юсифов, Вугар Байрамов, Солтан Мамедов и Нурлан Гасанов с 18 февраля находятся с визитом в столице Молдовы городе Кишинев для участия в 10-м пленарном заседании этой организации.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, резолюция, подготовленная против Беларуси, Азербайджана и Грузии, которую с особым энтузиазмом воспринимала армянская делегация, была отклонена на заседании Бюро ПА "Евронест" перед сессией.

В тексте резолюции на тему "Политические заключенные" содержался призыв к Азербайджану освободить якобы существующих "армянских заключенных".

После логического объяснения и выражения позиций делегаций Азербайджана, Грузии и Украины, несмотря на возражения армянской делегации, единогласным решением участников резолюция была отклонена.