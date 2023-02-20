"Торжественное" открытие штаба миссии ЕС в Армении

Сегодня начала свою деятельность гражданская миссия, направленная Европейским союзом (ЕС) в Армению.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в социальных сетях появились кадры из штаб-квартиры гражданской миссии в Армении.

В частности, кадры, связанные с церемонией открытия штаб-квартиры, вызвали серьезную критику в армянском сегменте соцсетей.

Отметим, что гражданский персонал миссии будет состоять из 100 человек, включая около 50 гражданских наблюдателей.

Управляющий директор внешнеполитической службы ЕС по гражданскому планированию и поведению Стефано Томат будет выполнять функции гражданского командующего операцией, а Маркус Риттер будет руководить миссией.

Первоначальный мандат миссии охватывает два года.