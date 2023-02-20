Эрдоган и Бахчели в Хатае встретились со спасателями МЧС Азербайджана

Как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня посетил зону землетрясения.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, турецкий лидер вместе с лидером ПНД Девлетом Бахчели встретился в Хатае со спасателями Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Эрдоган сфотографировался с азербайджанскими спасателями и выразил свою благодарность.

Отметим, силы МЧС Азербайджана на сегодняшний день извлекли из-под завалов в Кахраманмараше и Хатае 53 человека живыми и 780 тел.