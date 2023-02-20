https://news.day.az/politics/1539889.html Эрдоган и Бахчели в Хатае встретились со спасателями МЧС Азербайджана
Эрдоган и Бахчели в Хатае встретились со спасателями МЧС Азербайджана
Как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня посетил зону землетрясения.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, турецкий лидер вместе с лидером ПНД Девлетом Бахчели встретился в Хатае со спасателями Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Эрдоган сфотографировался с азербайджанскими спасателями и выразил свою благодарность.
Отметим, силы МЧС Азербайджана на сегодняшний день извлекли из-под завалов в Кахраманмараше и Хатае 53 человека живыми и 780 тел.
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