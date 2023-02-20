Названа дата оглашения Международным судом решения по иску Азербайджана против Армении

Объявлена дата оглашения судебного решения по обращению Азербайджана в Международный суд о назначении временных мер в отношении Армении.

Как сообщает в понедельник Trend, решение будет объявлено 22 февраля на заседании во Дворце мира в Гааге. Его зачитает судья Джоан Донохью.

Отметим, что 31 января завершились общественные слушания по иску Азербайджанской Республики в Международный суд относительно применения Международной конвенции "О ликвидации всех форм расовой дискриминации" (CERD).

Азербайджан обратился в Международный суд с целью принятия Арменией незамедлительных шагов, необходимых для оперативного, безопасного и эффективного разминирования районов, прекращения загрязнения ею гражданских территорий минами и другими взрывчатыми веществами и использования Лачинской дороги в этих целях.