Жесткая реакция МИД РФ на начало работы миссии ЕС в Армении

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала начало работы гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в приграничных районах Армении, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на МИД РФ.

"Подчеркивая исключительно гражданский характер новой миссии, представители Евросоюза лукавят. Она разворачивается по смыслу Общей политики ЕС в области безопасности и обороны. Поэтому и относиться к ней стоит соответствующим образом. К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении", - сказала она.

Захарова отметила, что Москва видит в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений на Южном Кавказе.

"Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку. К тому же опыт участия Евросоюза в урегулировании различных региональных конфликтов весьма неоднозначен. Вряд ли в Брюсселе могут похвастаться успехами в этой области", - сказала она.

По словам Захаровой, ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается комплекс договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

"Через их всестороннюю реализацию, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию армяно-азербайджанской границы, налаживание контактов между общественностью, экспертами, религиозными кругами, парламентариями двух стран, а также переговоры по выработке мирного договора лежит наиболее прямой путь оздоровления ситуации в регионе. Российская Федерация готова и дальше этому всячески содействовать", - заключила она.