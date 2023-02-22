Любая встреча официальных лиц Азербайджана и Армении является шагом вперед. Участие государственного секретаря США Энтони Блинкена на совместной встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном говорит о том, что на Западе заинтересованы в скорейшем урегулировании оставшихся недопониманий между двумя странами Южного Кавказа. Запад также хочет, чтобы мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией было подписано как можно скорее и под его модераторством. Следовательно, встреча в Мюнхене однозначно пошла на пользу этого процесса, но пока остается неясным, как далеко стороны могут продвинуться.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

Как подчеркнул наш собеседник, требование Азербайджана отстранить Варданяна из Карабаха полностью легитимно.

"Криминальный олигарх Рубен Варданян был экспортирован в Карабах из России по указанию Москвы. Главной его целью пребывания на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам, является недопущение диалога властей Азербайджана с армянским меньшинством в Карабахе, и, соответственно, сохранения ситуации в подвешенном состоянии. Наличие Варданяна в Карабахе не отвечает интересам ни азербайджанцев, ни карабахских армян. Думаю, что интересы США и Азербайджана в вопросе отстранения Варданяна из Карабаха полностью совпадают", - считает экс-советник госсекретаря США.

По его словам, США предпринимают все возможные усилия для установления долгосрочного мира на Южном Кавказе.

"Позиция США заключается в поддержке территориальной целостности и суверенитета всех трех стран Южного Кавказа. США признают Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, при этом выступая за обеспечение прав армянского меньшинства в Карабахе", - заключил Пол Гобл.

Напомним, 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности прошло пленарное заседание на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".

В мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

В пленарном заседании, проводимом под модераторством председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, участвовали также премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, генеральный секретарь ОБСЕ, заместитель председателя Совета Мюнхенской конференции по безопасности Хельга Мария Шмид.

Абдул Керимханов