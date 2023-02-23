Пашиняну пришлось принять повестку Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Президент Ильхам Алиев - политик, который знает не только что, как и когда нужно делать, но и что, как и когда нужно говорить. Последнее умение особенно необходимо во время дискуссий на международных площадках, когда разговор идет стихийно, в русле импровизации. С самыми сложными ситуациями азербайджанский лидер справляется блестяще, и, думается, не только мы в Азербайджане, но и международная аудитория с интересом ждет его ответов и реплик. Что скажет по тому или иному вопросу Президент Азербайджана, как отреагирует, как ответит, как отобьет удар? И ожидания всегда оправдываются - отвечает и рассылает месседжи Президент Азербайджана со знанием дела, точно выбирая цель и попадая в десятку. Ни один его посыл, думается, не проходит мимо адресата. В Армении об этом знают лучше, чем где-либо еще.

После недавнего форума по безопасности в Мюнхене премьера Армении Никола Пашиняна не костерил только ленивый. Бедняга знал, что так будет, поэтому изо всех сил старался не светиться в компании азербайджанского Президента. Встреча с госсекретарем США Блинкеном проходила в закрытом режиме, и чем он там "отличился", никто знать не мог, а вот панельные обсуждения могли стать очередным позором. И стали. Он реально старался уклониться от опасных для него тем. Первоначально, как известно, Пашинян отказывался от участия в панели по безопасности Южного Кавказа, но потом его уговорили, видимо, успокоив, что про его проблемы с Баку никто говорить не будет, а все вопросы будут строиться через призму войны в Украине. Никол согласился, и сегодня, должно быть, очень об этом жалеет.

Не будем ругать Пашиняна, он и так достаточно уже получил от своих и чужих. Но один момент, прозвучавший в экспертной оценке с армянской стороны, показался нам довольно интересным. Один из политологов заявил журналистам: "В Мюнхене должны были говорить о других темах, но, по сути, как это всегда бывает, Азербайджан спроецировал проблему на свою повестку дня, а Никол Пашинян, как мы убедились за последние пять лет, не имея соответствующих знаний, навыков и нюха, просто сыграл в игру Алиева".

Не поспоришь. Добавим лишь, что не только Николу Пашиняну, но и модератору пришлось принять измененные Президентом Азербайджана правила игры.

Последняя Мюнхенская конференция по безопасности, как и следовало ожидать, была построена на одной главной для Европы теме - войне России против Украины. Не будем отрицать, что эта война серьезно изменила мировую геополитику и продолжает ее менять. За год много чего произошло и много чего бесповоротно изменилось. Конца войне, к сожалению, пока не видно, а аналитики предрекают жаркие весну и лето. Кроме того, понятно, что даже когда война закончится, ее последствия оставят глубокие шрамы на мировом геополитическом поле. Как в случае с землетрясением, когда образуются новые горные хребты и разверзаются пропасти. Землетрясение прекращается, но горы и пропасти остаются. Так же останутся последствия тех тектонических сдвигов, которые происходят в последний год. Европейцы совершенно справедливо обеспокоены, но они должны признать, что их обеспокоенность несколько запоздала. Лет на тридцать.

Панельная дискуссия "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" была организована тоже в контексте войны в Украине, что говорит о недостаточном понимании европейцами причинно-следственных связей и невозможности сохранения безопасности для отдельно взятого региона, когда поддерживаются разрушительные процессы у соседей. Казалось бы, панельные обсуждения по построению безопасности на Южном Кавказе должны были открыть возможности для откровенного и конструктивного разговора о реальных проблемах ЮК и путях выхода из них. Но организаторы увязали безопасность нашего региона с войной в Украине, изменив вектор дискуссии. Президенту Ильхаму Алиеву и премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили пришлось по ходу корректировать вопросы модератора и возвращать его к южнокавказским реалиям, которые и без украинской войны уже не одно десятилетие сложны.

Еще раз повторим - происходящее сегодня в Украине имеет глобальные последствия и, конечно, в той или иной степени отражается на всех. Тем не менее, у стран Южного Кавказа есть свои проблемы, которые гораздо старше российско-украинского конфликта. Увязывать их с нынешней ситуацией несерьезно. По всему было видно, что разговор должен был строиться на антироссийских заявлениях участников дискуссии. Однако пытаться втянуть в какую-то игру Президента Азербайджана - дело неблагодарное. Все произошло иначе - он сам развернул обсуждения в русло, соответствующее заявленному названию панели. На вопрос о влиянии российско-украинской войны на страну он сразу заявил, что прямого воздействия не наблюдалось, и напомнил, что у Азербайджана три года назад была своя война, и мы знаем, что это такое. "Мы, конечно, хотим, чтобы в Евразии установился мир. И я думаю, что Азербайджан и Армения должны продемонстрировать, что переход от длительного состояния взаимной ненависти и враждебности должен быть завершен. Мы сейчас работаем над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Будем надеяться, что сможем завершить эту работу как можно скорее. И я думаю, это может стать хорошим примером того, как страны, у которых были серьезные исторические разногласия, могут собраться вместе и перевернуть страницу вражды. Таким будет мой ответ".

Пашинян сразу занервничал, понимая, что теперь придется что-то отвечать. Модератор тоже был недоволен - говорить о проблемах между Арменией и Азербайджаном явно никто не планировал. Хотя именно от армянского "миацума" берут начало процессы, переживаемые сегодня Евразией. Когда-то Армения показала пример наплевательства на международное право, и ее линия поведения, можно сказать, поддерживалась озабоченной ныне Европой. Агрессивный сепаратизм, использование истории как орудия, вооруженное вторжение и аннексия территорий соседней страны - все это уже было в начале 90-х. Агрессор не был осужден и наказан международными санкциями, поэтому манера поведения Армении была использована и против других стран. Оккупация территорий Азербайджана, Грузии, Украины, сепаратистский мятеж в Молдове. Все эти события прошли для Европы так, словно имели место на чужой планете. Ираклий Гарибашвили очень точно уколол модератора панели напоминанием о том, что после войны 2008 года никто и не подумал вводить санкции в отношении России, и таким образом "был подан очень плохой сигнал". Кому нужно, этот сигнал уловили.

То есть разговор пошел совсем не по тому сценарию, который планировался. Модератор несколько раз пытался вернуться к нему, повторяя, что эти обсуждения не ставили цели решать проблемы и вести переговоры. Но это уже было невозможно. Аудитории и участникам пришлось выслушать в подробностях и о мнимой "блокаде", и о скончавшейся Минской группе, и о разрушенных армянами мечетях, и о будущем армян Карабаха. Пришлось слушать правду и Пашиняну, и когда модератор предоставил ему слово, он совершенно растерялся и понес какую-то чепуху, которую не стоит сейчас повторять. Скажем только, что армянские эксперты охарактеризовали это как "национальное унижение".

Если честно, мы не считаем Никола Пашиняна болваном или шутом. В других условиях, в другой стране, возможно, он мог бы проявить себя с лучшей стороны. Но не в Армении, потому что у этой страны за спиной слишком тяжелый груз. Как бы ее не поддерживали, как бы не помогали тащить эту поклажу из лжи и преступлений, все равно ей не разогнуться. Николу не позавидуешь. Но, как говорится, назвался груздем - полезай в кузов. Его страна является угрозой безопасности Южного Кавказа, и ему придется еще не раз пережить унижения, а вместе с ним и всей Армении.