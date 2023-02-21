https://news.day.az/politics/1540220.html Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана
Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана
Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 24 февраля.
Как сообщает Day.Az, в повестку заседания входят 27 вопросов.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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