Когда мир осудит минный террор Армении?

Автор: Ибрагим Алиев

Вторая Карабахская война завершилась два года назад и после почти 30 лет карабахский конфликт оказался урегулирован Азербайджаном, ибо международные организации, в частности Минская группа ОБСЕ, бездействовали. Тем не менее, по сей день Армения продолжает политику террора в отношении нашей страны, осуществляя минный террор. Неспроста Азербайджан входит в первую десятку стран в мире по уровню минного загрязнения территорий.

Процесс очищения освобожденного Карабаха продолжается по сей день и завершится еще не скоро. Независимо от того, насколько быстро очищаются территории, этот процесс займет десятилетия. С другой стороны, как заявляет официальный Баку, точность карт минных полей, предоставленных Арменией, составляет всего 20-25 процентов. На каждой пяди нашей освобожденной от оккупации земли установлены мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Во время Первой Карабахской войны на этих территориях также были закопаны мины. Сегодняшняя статистика показывает, что случаи разрыва на минах фиксируются в основном на освобожденных землях, а не на линии соприкосновения. Люди, которые работают на этих землях или приезжают сюда, должны быть очень осторожны и следовать инструкциям. Армяне устанавливали мины везде, куда могла ступить нога человека. В точности неизвестно, сколько мин находится на освобожденных от оккупации территориях, где они установлены вплотную друг к другу, где врозь.

Но тем не менее, саперы в буквальном смысле проявляют чудеса героизма. Как сообщили в ANAMA, с 6 по 11 февраля в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Лачине, Джебраиле и Зангилане были обнаружены 42 противотанковые мины и 118 неразорвавшихся боеприпасов. В течение недели 250 гектаров земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Инфраструктурные работы в местах разминирования продолжаются быстрыми темпами. Как правило, невозможно проводить какие-то работы в местах, неочищенных от мин. Около 8 тысяч квадратных километров освобожденных от оккупации территорий должны быть очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов", - отметил сегодня председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов.

Армянские мины до сих пор продолжают калечить и уносить жизни мирных азербайджанцев, однако международное сообщество никак не прервет свое молчание и продолжает проявлять равнодушие. Причем армяне осознанно создавали обширные мирные поля как до, во время, так и после войны. Вместо того, чтобы сажать деревья, они устанавливали мины.

Таким образом армяне продолжают войну против Азербайджана, показывая свою террористическую минную политику, которая продолжается уже более двух лет после 44-дневной Второй Карабахской войны. В результате многочисленных взрывов погибли и пострадали как военные, так и мирные жители.

Каждая новость о подрыве на мине азербайджанского военнослужащего или мирного жителя сегодня встречается в армянском сегменте соцсетей бурным ликованием. Тотальное минирование - это своеобразное оружие возмездия армянской стороны, жалко и трусливо действовавшей против армии и всегда храбрившейся перед безоружными. Причем Азербайджан сталкивается с подобным терроризмом на фоне неоднократных предложений для подписания мирного договора.

Устраивая минный террор, Армения пытается помешать возвращению азербайджанцев в свои законные дома. Еревану, который жаждет реванша, нужна лишь военная напряженность в регионе, и это не новая политика, проводимая армянскими властями. Какое бы правительство ни было в Армении, мирные жители Азербайджана всегда были мишенью для армянских войск, диверсантов и террористов. Это мы увидели в Ходжалы, во время бомбардировок Гянджи и Барды.

Если мировое сообщество серьезно не отнесется к минной проблеме Азербайджана, если ей не будет дана правовая оценка на международном уровне, то это преступление против человечности будет с каждым днем ​​углубляться и уносить жизни все большего числа людей. К сожалению, имевшие место минные инциденты еще раз подтверждают серьезность угрозы этой проблемы и важность озвученных многочисленных призывов, месседжей и заявлений.

Сегодня Армения, отказывающаяся от мирного соглашения и саботирующая все мирные инициативы Азербайджана, остается страной, угрожающей безопасности региона. До сих пор Ереван не отказывается от своей террористической сущности, но при этом представляет из себя жертву, принимая у себя две наблюдательные миссии ЕС. Мир не должен поддерживать необоснованные и провокационные действия армянской стороны. Необходимо поддерживать деятельность, направленную на обеспечение мира и устойчивого развития в регионе. Важно выразить протест против мин, установки минных ловушек армянскими военными формированиями и дать этому правовую оценку.