Сегодня будет оглашено решение Международного суда по иску Азербайджана против Армении

Сегодня будет оглашено решение суда по обращению Азербайджанской Республики в Международный суд о назначении временных мер, сообщает в среду Day.Az.

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