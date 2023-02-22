Широкомасштабная провокация Армении в Карабахе и на условной границе

С 20:45 21 февраля до 01:20 22 февраля позиции Азербайджанской Армии подвергались обстрелу 15 раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Чинарлы Товузгалинского района и Бирэли Вединского района с перерывами вели обстрел из снайперских винтовок и другого стрелкового оружия различного калибра позиций Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Агдам Товузского района и Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Тезекенд Кяльбаджарского района, города Шуша и Ходжавендского района.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры.