https://news.day.az/politics/1540348.html Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы безопасности на Каспии - ФОТО
Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы безопасности на Каспии - ФОТО
Государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти находится с визитом в Азербайджане.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на своей странице в Twitter.
Посол отметил, что совместно с Лео Докерти встретился с представителями береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана.
На встрече обсуждались проекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы безопасности на Каспийском море.
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