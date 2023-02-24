Работа миссии ЕС может стать катализатором обострения противоречий

С одной стороны, жандармы и полицейские, как это принято во многих странах, не относятся к военным формированиям. К тому же их всего 100 человек, и это не тот контингент, который позволяет говорить о серьезном военном присутствии. Однако, в таких ситуациях важно обращать внимание не только на видимые вещи и декларируемые намерения, но и на скрытые возможности. Многое будет зависеть от того, как будет работать миссия ЕС, насколько эффективной и полезной для обеих сторон (Армении и Азербайджана) будет ее деятельность. Возможно ли, что сотрудники миссии будут использовать свой мандат для продвижения интересов стран, которые они представляют (Франции и Германии), а не интересов Баку и Еревана? Вполне. В том числе интересов военных. В этом контексте очень важно, как будет выстроено взаимодействие миссии с властями Армении и Азербайджана, какими реальными полномочиями она будет обладать. А также насколько сотрудники миссии будут придерживаться своего мандата и не будут выходить за его рамки.

Об этом в интервью Day.Az сказал главный редактор газеты "Экономическое обозрение "Логос-пресс" (Кишинев, Молдова) Дмитрий Калак.

По его словам, априори любое заметное событие в зоне замороженных конфликтов, так или иначе, содержит в себе определенный геополитический контекст.

"Естественно, Франция (как и Германия), как составные части ЕС и западного мира, постараются использовать работу Миссии для усиления своих позиций в регионе и ослабления влияния России. А если у них получится, вообще перетянуть Армению и Азербайджан на свою сторону и придать им антироссийскую направленность в условиях сегодняшнего геополитического противостояния.

Однако, это в большей степени будет зависеть от позиции самих кавказских государств, чем от деятельности миссии. Другими словами, Франция, безусловно, не против использовать миссию ЕС и особенно своих представителей для вытеснения Москвы из региона. Но удастся ей это или нет, зависит от Баку и Еревана, а не от Парижа", - считает наш собеседник.

Как отметил молдавский эксперт, безусловно, Москве вряд ли понравится появление в регионе еще одной "гражданской миссии" при наличии там российских миротворцев. И насколько я знаю, МИД России уже однозначно отреагировал на это. "Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способную лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия", - говорится в заявлении МИД РФ.

Калак сообщил, что многое будет зависеть от того, насколько будут совпадать позиции и подходы Азербайджана и Армении к деятельности миссии.

"Исходя из этого, работа миссии ЕС может стать как вкладом в установление мира и нормализацию отношений, так и катализатором обострения противоречий. Повторюсь, что все зависит исключительно от того, как в Баку и Ереване выстроят взаимоотношения с миссией, какие полномочия ей передадут. А также от грамотного разграничения сфер ответственности российских миротворцев и миссии ЕС, чтобы они как можно меньше пересекались и не возникало конфликтных ситуаций", - резюмировал Дмитрий Калак.

Абдул Керимханов