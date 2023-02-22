Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с Ходжалинским геноцидом

Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировым религиозным лидерам, международным организациям, парламентам и мировой общественности в связи с Ходжалинским геноцидом, сообщает в среду Day.Az.

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