Нападения на иностранные диппредставительства в Тегеране стали обыденным делом для Ирана

Нападение на посольство Азербайджана в Иране 27 января 2023 года оказало сильное влияние на отношения между двумя странами. Во время инцидента был убит начальник охраны посольства, а двое других сотрудников были ранены. В ответ на это Баку без колебаний заморозил работу дипмиссии в Тегеране и эвакуировал всех сотрудников и членов их семей. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал произошедшее террористическим актом. Правительство страны обвинило Иран в том, что он не отреагировал на опасения Азербайджана по поводу безопасности.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье популярного арабского издания The New Arab.

Издание отмечает, что в то же время министр иностранных дел Ирана и другие высокопоставленные лица продолжали настаивать на том, что нападение было совершено из-за семейных разногласий между нападавшим и его женой, которая является гражданкой Азербайджана. В Баку опровергли это утверждение.

"Отношения между двумя странами стали напряжёнными с момента окончания Второй Карабахской войны в 2020 году. После войны Иран обвинил Азербайджан в том, что тот разрешил Израилю использовать его территорию для шпионажа за Исламской Республикой. Баку же обвинил Тегеран в содействии террористическим группировкам в Азербайджане. Затем произошло нападение на посольство. Оно стало последним звеном в цепи атак на дипломатические представительства в Иране", - напоминает автор статьи.

Делая экскурс в историю издание пишет, что нападения на посольства в Тегеране начались в феврале 1829 года, когда было разграблено российское посольство.

"Это нападение произошло всего через год после окончания второй русско-персидской войны (1826-1828 гг.), в ходе которой Персия потеряла значительные территории в Азербайджане и Грузии. Атака на дипмиссию началась с протеста, проведённого у здания посольства. Демонстрация завершилась перестрелкой и разграблением представительства, в результате чего погиб российский посол Александр Грибоедов.

После убийства посла в течение 150 лет ни одно посольство в Иране не подвергалось нападениям. Ситуация изменилась после революции 1979 года, и с тех пор частота нападений на иностранные дипмиссии в Тегеране резко возросла.

Режим иранского шаха рухнул 11 февраля 1979 года, а всего через три дня посольство США в Тегеране подверглось нападению со стороны радикалов. Однако временное правительство, состоявшее из авторитетных националистов, быстро вмешалось и призвало радикалов покинуть посольство через несколько часов.

Месяц спустя, 26 марта 1979 года, группа из 50 молодых людей ворвалась в посольство Египта в Тегеране в знак протеста против мирного соглашения 1979 года между Египтом и Израилем. С тех пор Тегеран и Каир так и не восстановили политические связи.

Затем произошло самое известное нападение - на посольство США. 4 ноября 1979 года в 10 часов утра группа студентов ворвалась в посольство США и потребовала выдать шаха, который находился на лечении в нью-йоркской больнице. Эта атака была полностью поддержана тогдашним верховным лидером Ирана Рухоллой Хомейни и привела к краху временного правительства, захвату заложников и разрыву политических отношений с США", - отмечает издание.

Автор статьи утверждает, что с тех пор нападения на иностранные дипломатические представительства в Тегеране стали обыденным делом.

"1 августа 1987 года посольства Саудовской Аравии и Кувейта также подверглись нападению в знак протеста против гибели шиитских демонстрантов в столкновении с саудовской полицией во время паломничества. В результате нападения погиб один саудовский дипломат, посольство Кувейта было подожжено, а Эр-Рияд разорвал политические связи с Тегераном более чем на десять лет.

В годы, когда президентами Ирана были прагматичный консерватор Али Акбар Хашеми Рафсанджани (1989-1997) и реформатор Мохаммад Хатами (1997-2005), дипломатические представительства в Тегеране переживали довольно спокойный период. Однако все изменилось, когда в 2005 году на президентских выборах победил Махмуд Ахмадинежад.

6 февраля 2006 года группа из 400 басиджей напала на посольство Дании в Тегеране с бутылками с зажигательной смесью, протестуя против публикации карикатур на пророка Мухаммеда в датской газете Jyllands-Posten. Военизированные формирования также атаковали посольство Австрии, но не смогли войти в здание.

Пакистан - еще одна мусульманская страна, чья дипломатическая миссия подверглась нападению, правда - не очень серьезному. Нападение произошло в феврале 2009 года. Оно было совершено со стороны священнослужителей, которые бросали камни в окна здания посольства, демонстрируя протест против убийства иранского дипломата в Пакистане.

После переизбрания Ахмадинежада на выборах в июне 2009 года международное сообщество усилило давление на Иран. 29 ноября 2011 года отряды Басидж ворвались в посольство Британии. Без какой-либо реакции со стороны полиции военизированные формирования вошли на территорию посольства, сняли британский флаг, разграбили офисы, фотографировались, держа изображения королевы вверх ногами, и провели коллективную молитву в саду.

В ответ Великобритания закрыла свое посольство в Тегеране и выслала всех иранских дипломатов и членов их семей.

3 января 2016 года посольство Саудовской Аравии снова стало мишенью для нападения. На этот раз мотивом для нападения стала казнь шиитского священнослужителя шейха Нимра аль-Нимра в саудовской тюрьме", - напоминает издание.

Кроме нападений на посольства, которые привели к захвату заложников, во всех остальных случаях Иран заявлял, что нападавшие были "обычными протестующими", и что они никак не были связаны с правительством, пишет автор статьи.

"Однако в своем заявлении тогдашний министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг упомянул о домашнем аресте лидеров оппозиции, репрессиях против диссидентов и большом количестве казней в Иране. По его словам, мало верится в то, что иранские власти не смогли бы защитить британское посольство или, что это нападение могло произойти без определенного согласия режима", - резюмирует The New Arab.