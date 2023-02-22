"Удачный" старт миссии ЕС

Автор: Ибрагим Алиев

Наблюдательная миссия ЕС не послужит стабилизации в регионе Южного Кавказа. Об этом с момента анонса первой краткосрочной миссии говорил Баку. В Европе упорно отрицали, но как и было сказано, с началом второй, уже именуемой "временной" миссии, начались обострения - после долгого спокойствия и затишья на границе Армения начала обстрелы территорий Азербайджана.

Как сообщили в Минобороны, с 20:45 21 февраля до 01:20 22 февраля позиции нашей армии подвергались обстрелу аж 15 раз.

"Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Чинарлы Товузгалинского района и Бирэли Вединского района с перерывами вели обстрел из снайперских винтовок и другого стрелкового оружия различного калибра позиций Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Агдам Товузского района и Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Тезекенд Кяльбаджарского района, города Шуша и Ходжавендского района.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры", - отмечается в заявлении военного ведомства.

Удивительно то, что никто из этих "наблюдателей" до сих пор не осудил армянскую провокацию, которая по сути ставит под сомнение их и без того сомнительную деятельность, ведь в группе пришедших на Южный Кавказ лиц присутствуют французские жандармы и немецкие полицейские. И это при том, что поначалу все чуть ли не мамой клялись, что "миссия гражданская". Очевидно, что Армения собирается прикрываться западными пришельцами, как живым щитом, провоцируя Азербайджан на ответ, при котором, кстати, французские наблюдатели начнут вопить о нападении на бедных и насчастных армян.

В принципе, подобные заявления уже слышны, несмотря на терпение Баку. Депутат страны багетов и Европарламента Натали Луазо не заметила нарушение, но успела осудить Азербайджан.

Вот, что в целом она сказала в интервью армянским СМИ:

"Миссия ЕС в Армении достигнет 100 человек максимально быстро, на данный момент здесь находится 50 наблюдателей. Это гражданская миссия, а значит наблюдатели не вооружены, их цель - патрулировать, убедиться, подтвердить отсутствие вторжений на территорию Армении, перестрелок, возобновления насилия по всей линии границы между Арменией и Азербайджаном. Это очень важное обязательство, основная цель которого - внушить уверенность местному населению.

Комитет Европарламента по иностранным делам в своем отчете потребовал, чтобы Азербайджан вывел свои вооруженные силы с суверенной территории Армении и вернулся на прежние позиции. Мы часто слышали, что Азербайджан требует уважения своей территориальной целостности, Армения также имеет право защищать свою территориальную целостность, и это не подлежит обсуждению.

Тот факт, что между Арменией и Азербайджаном нет окончательной делимитации, не является препятствием для пограничного мониторинга. Никто не может отрицать, что произошедшее в сентябре было вторжением и нападениями на суверенную территорию Армении".

Во-первых, никакая это не "гражданская миссия". Как минимум, потому, что там присутствуют жандармы и полисмены, которыми, между прочим, руководит Маркус Риттер - старший офицер Федеральной полиции Германии. В конце 90-х он возглавлял различные подразделения Федеральной пограничной службы, далее занимал разные посты в той же сфере, до назначения в Армению занимал пост президента регионального федерального полицейского управления Штутгарта. Риттер не полицейский чиновник, он участвовал в боевых действиях в Косово, в Афганистане, в Южном Судане, чем-то занимался в Грузии после войны 2008 года. Идеальный фрукт для осуществления военизированного мониторинга на границе с Азербайджаном. Предвзятая евродепутатша об этом, по понятным причинам, не расскажет.

Во-вторых, если вы, мадам Луазо, пришли наблюдать, как вы утверждаете, чтобы не было "перестрелок" и "возобновления насилия", то как объясните 15 обстрелов за сутки, на которые вы закрыли глаза? То есть миссию уже можно считать провальной на третий день ее деятельности. При этом французский ревизор умудрилась увидеть некие "нарушения" у Азербайджана. Распространяемые Арменией фейки о якобы вторжении на "ее территорию" ни что иное, как вздор, ибо граница, разделяющая административные территории Азербайджана и Армении, условная. Почему? Потому что усилиями армянской стороны за 2,5 года относительного мира процесс демаркации так и не начался. Тем не менее, в Ереване заявляют о нарушении каких-то своих законных границ, требуют санкций и взывают к международному праву, с которым никогда не считались.

Во-третьих, где была Луазо, когда Армения держала 30 лет под оккупацией международно признанные территории Азербайджана? Говорила ли она тогда о принципах уважения территориальной целостности? Вопросы риторические, ибо все прекрасно знают, какой позиции придерживаются французские депутаты, попивающие помимо своего коньяка еще и армянский.

Государством-агрессором и оккупантом в регионе является Армения. В Карабахской экономической зоне Азербайджана до сих пор находится личный состав и техника вооруженных сил Армении. Азербайджанская армия в ответ на провокации официального Еревана регулярно вынуждена осуществлять локальные контрмеры, были нейтрализованы огневые точки. Продолжающаяся политика военного авантюризма и реваншизма со стороны Армении, интенсивные обстрелы позиций азербайджанской армии и вызванные ею сентябрьские широкомасштабные провокации поставили под удар хрупкий мир в регионе, который ныне под намеренной слепотой европейских наблюдателей находится в опасности. Вся ответственность лежит именно на военно-политическом руководстве Армении.

В Азербайджане прекрасно знают, что такое "поддержка деэскалации и мира". Четверть века руками международных посредников, силами всевозможных миссий поддерживались исключительно армянские интересы. Пользуясь защитой наблюдателей, армянская сторона нагнетает сегодня обстановку на этом направлении, однако наша армия готова дать отпор, как она это сделала во время эскалации 12-14 сентября. Как и прежде, в случае новых провокаций, мы будем наказывать реваншистов. Старушке Луазо следует уйти на пенсию, если она в упор отрицает очевидные факты.

Некомпетентные и предвзятые западные наблюдатели, в первую очередь, Франция и ее неоколониалистские замашки, успешно показали, что неуважают суверенитет нашей страны. Как доказал вчерашний обстрел, любое их присутствие автоматически служит не стабилизации, а обострению ситуации в регионе. Официальный Ереван занимается гиблым делом, вовлекая третьи стороны на Южный Кавказ.