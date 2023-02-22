О попытке покушения на Гейдара Алиева во время его поездки в Габалу

В 1990-х годах серьезной террористической угрозой для Азербайджана были террористические группировки из стран Персидского залива.

Об этом, в частности, сказал в среду в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров, передает Day.Az.

По его словам, в то время в Азербайджане была очень разветвленная сеть разнообразных религиозных течений.

"По распространению радикального вахабизма и радикального шиизма в нашей стране, как будто велось соревнование. В тот период мы нейтрализовали несколько террористических группировок, банд, управляемых из стран Персидского залива. Эти террористические группировки планировали совершение терактов в Азербайджане. Например, была террористическая группировка под названием "Джейшулла", руководство которой было впоследствии нейтрализовано", - сказал он.

Гейдаров добавил, что во время поездки великого лидера Гейдара Алиева в Габалу на него было запланировано покушение.

"Кроме того, нашими спецслужбами были раскрыты планы террористов атаковать здания посольств США и Израиля. Все это было решительно предотвращено под руководством Гейдара Алиева", - сказал он.