Внешняя политика Азербайджана сужает круг возможностей его оппонентов

Наверное, многие обратили внимание, что в последние несколько месяцев в Сети появилась масса позитивных роликов, снятых россиянами в Азербайджане. Мы к такому не привыкли, поэтому не могли не заметить новых веяний в отношении рядовых россиян, российских блогеров и журналистов к нашей стране. Мы то знаем, что Азербайджан заслуживает самых лучших отзывов, но предвзятость всегда мешала россиянам замечать эти достоинства. Порой это доходило до абсурда, когда пишущие о путешествиях блогеры с симпатией описывали разбитые дороги Армении и одновременно с сарказмом - современные магистрали нашей страны. Почему отношение было таким? Умом это трудно понять.

До сих пор вспоминается предвзятый до безобразия репортаж о якобы "трущобах" Баку, снятый в идущем под снос квартале в центре столицы. Специально в кадр не попала строительная техника и рабочие, зато акцентировались полуразрушенные постройки и еще не выехавшие жители, которые даже не понимали, зачем их снимают. Жаль, имя журналиста для истории потеряно. Ну да ладно, это было давно. Может быть, автор того репортажа тоже сегодня делает восторженные видео в Баку. Ведь, как неожиданно увидели россияне, в Азербайджана, оказывается, тоже живут нормальные люди, а не "маугли". Бывшие критики нашей страны посыпают головы пеплом и говорят, что были во власти стереотипов.

Например, несколько дней назад в YouTubе было выложено видео, где известный российский блогер с большой симпатией к Азербайджану рассказывает о жизни в Баку релокантов. Общий лейтмотив ролика такой - как тут красиво, современно, и как правильно сделали те россияне, кто выбрал Азербайджан. У пользователей соцсетей видео вызвало удивление, потому что многие помнят, как тот же блогер прежде нелицеприятно высказывался в адрес Баку и в связи с войной, и по другим поводам. Что такое произошло? В век Интернета смешно предполагать, что люди с интеллектом поддаются сплетням и слухам. А многие критики Азербайджана это как раз люди с интеллектом.

"Да, такое сейчас можно часто увидеть. Но я бы относилась к таким неожиданным переменам с осторожностью. Несерьезно, когда люди с интеллектом говорят, что просто не знали и не понимали, а тут приехали и глаза открылись. Просто раньше было нужно одно, а сегодня удобнее другое. Я бы не сказала, что эти люди меняют отношение, они подстраиваются под ситуацию, и в нынешних условиях им так удобней и выгодней", - сказала в беседе с Day.Az эксперт, директор павильона "Азербайджан" ВДНХ (Москва) Саадат Кадырова.

С другой стороны, стоит воспринимать эти перемены прагматично, считает она. Почему бы нет? Пусть приезжают и пишут, как в Азербайджане прекрасно, пусть покажут свою непостоянность своим заказчикам из армянского лобби.

Наша собеседница напрочь отвергла возможность реальной неосведомленности прежних критиков.

"В век Интернета странно считать, что журналист или эксперт не знает, где и что происходит. Тем более, Азербайджан это не где-то в Африке, это близкая России страна бывшего Советского Союза, где почти все говорят на русском языке. Это лицемерие и трусость, мы это всегда знали и видели, но теперь пусть это увидят зрители и слушатели", - сказала Кадырова, добавив, что тут нужно учитывать один важный момент - дело вовсе не в россиянах. Российские СМИ оккупированы армянским лобби и именно они создают антиазербайджанские тренды. Что, в принципе, не удивительно, поскольку лоббисты отрабатывают интересы заказчиков.

Коснувшись шельмования русской общины Азербайджана в некоторых российских СМИ и соцсетях за участие в акции на Лачинской дороге, Саадат Кадырова подчеркнула, что и тут видна рука армянских лоббистов. Их задача демонизировать Азербайджан, а то, что в этой стране есть русская община, да еще и с яркой проазербайджанской позицией, создает им сложности в преподнесении российской общественности азербайджанцев в облике агрессора, а армян в образе жертвы.

"После 44-дневной войны многое поменялось, а сегодня международная повестка и вовсе перекроена. Враги стали друзьями, друзья и союзники врагами, и в этой сложной картине простому человеку трудно разобраться. Однако активная внешняя политика Азербайджана, азербайджанские блогеры, СМИ (все те инструменты, которые способны донести правду до широкой общественности) сужают круг возможностей наших оппонентов и врагов. Хочу напомнить эфир Президента Азербайджана и премьера Армении на российском ТВ после начала Второй карабахской войны. Помните, какой был резонанс? Российские политологи разводили руками, а эксперты вынуждены были признавать пропасть между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Эрудиция, манера говорить и излагать свои мысли, знание предмета - с одной стороны и невнятные обрывки тезисов - с другой. Такие моменты становятся переломными для многих тех простых россиян, которые поддались пропаганде.

С другой стороны, в России все-таки четкая линия управления, построенная на Президенте и некоторых decision makers. Именно они определяют курс внешней политики в России. Поэтому перекосы на ТВ - это одно, а дипломатический формат - совсем другое. Я уверена, что не за горами те дни, когда Азербайджан станет основной позитивной повесткой флагманов российского ТВ, и это будет справедливо", - сказала Саадат Кадырова.

Лейла Таривердиева