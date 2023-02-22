За действиями террориста в Иране стоят политические круги этой страны

Есть большая вероятность того, что за последними событиями в Иране - кровавым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране и совершенным там терактом, в результате чего был убит один и ранены два сотрудника нашего диппредставительства, стоят представители иранских властей.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной во французском издании Reseau International.

В материале подробно описываются события, произошедшие 27 января в столице Исламской Республики.

"Тот факт, что террорист выбрал пятницу, которая считается выходным днем ​​в ИРИ, имел при себе автоматическое оружие и полные магазины, коктейли Молотова, тяжелый тупой предмет для нанесения ударов, а также полное невмешательство иранской полиции, позволяют предположить, что нападение было заранее спланировано", - говорится в материале.

Также приводятся слова американского эксперта и старшего научного сотрудника Гудзоновского института Майкла Дорана, который согласен с подобным выводом.

"Главное - нападения на посольства в Иране не происходят, если этого не хочет режим", - отметил он.

В материале говорится, что это не первое нападение на азербайджанское диппредставительство за рубежом. На посольство АР в Лондоне также было совершено нападение со стороны представителей проиранской организации.