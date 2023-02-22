Армения "села в лужу" на Евронесте

Армения постоянно выворачивает наизнанку те или иные факты, представляя их в извращенном виде, чтобы продолжить свою политику по обвинению Азербайджана во всех проблемах "многострадального" армянского народа. Причем делают это разного рода политики - от любящего выпить лишнего премьер-министра Никола Пашиняна до мелкого чиновника.

И сегодня была совершена очередная попытка переврать факты. Как сообщают армянские СМИ, председатель постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции Национального собрания Армении Арман Егоян сообщил на своей странице в Facebook, что на Парламентской ассамблее Евронест якобы была принята резолюция по "Нагорному Карабаху" и "армянским военнопленным".

По словам сказочника, рассказывающего о "достижениях" Армении на международной арене, резолюция призывает "к полному и безотлагательному разрешению таких нерешенных гуманитарных вопросов, как задерживание всех военнопленных армян, выяснение судеб без вести пропавших лиц и жертв насильственных исчезновений во время нагорно-карабахского конфликта и выполнение миссии ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия в регионе".

Он также упорно вешал лапшу о том, что в резолюции "приветствуется содействие ЕС усилиям по гуманитарному разминированию, подчеркивается, что права и вопросы безопасности армян Карабаха должны быть решены, обеспечивая прочный мир в регионе".

Приводить всю речь или писанину лживого Бармалея смысла нет, ибо все сказанное им разбивается в миллион мелких осколков об одну простую реальность - Евронест отклонил антиазербайджанскую резолюцию после логического объяснения и выражения позиций делегациями Азербайджана, Грузии и Украины, несмотря на возражения армянской делегации.

Кроме того, отклонены еще 7 резолюций Армении. В итоговый документ 10-й сессии армянской делегацией были предложены изменения, которые включали такие призывы, как "открытие Лачинского коридора", "снятие блокады Нагорного Карабаха","вывод Азербайджанской Армии с территории Армении", "активизация Минской группы ОБСЕ". В результате усилий членов азербайджанской делегации как на двусторонних встречах, так и аргументов, приведенных в выступлениях на комитетах и пленарных заседаниях, все проекты предложений армянской делегации были отклонены представителями Парламентской ассамблеи.

В общем, о чем теперь рассказывает Егоян, расхваливая себя и свою делегацию, непонятно. Все прекрасно понимают, что нет никаких "армянских военнопленных", есть задержанные диверсанты. Не существует также и "Нагорного Карабаха" (правильное название - Карабахский экономический район), "блокады", "гуманитарного кризиса" и всего прочего, о чем Армения вопит на протяжении долгого времени. Егояну стоило бы хорошенько подумать, прежде чем рассказывать сказки и вешать лапшу. Иначе его всегда будут затыкать очевидными фактами.