Влиятельное турецкое издание опубликовало статью о Ходжалинском геноциде

Влиятельная турецкая ежедневная газета "Yeni Şafak" опубликовала статью о геноциде, совершенном армянскими вооруженными силами в 1992 году в азербайджанском городе Ходжалы, сообщает в среду Day.Az.

В статье отмечается, что эта ужасная трагедия унесла жизни 613 человек.

"Среди убитых были 63 ребенка, 106 женщин, 70 пожилых людей. Кроме того, еще больше людей было взято в плен, и до сих пор нет информации о судьбе 150 из них", - говорится в статье.

Британский журналист и писатель Томас де Ваал описал Ходжалинский геноцид в своей книге "Черный сад". Ходжалинская трагедия также освещалась такими СМИ, как BBC, Reuters, Le Monde, Financial Times, а известный азербайджанский журналист Чингиз Мустафаев был тем, кто сразу после трагедии поспешил в Ходжалы и запечатлел масштабы произошедшего. Весь мир был шокирован отснятыми кадрами.

Как отметили авторы, на фотографиях видно, что раны на телах погибших не были результатом случайных пуль и осколков, а были нанесены намеренно. Гражданские лица, включая стариков и детей, стали жертвами беспощадной ярости, которой не может быть оправдания.

Несмотря на то, что это ужасное событие было признано рядом стран массовым убийством, ответственные за это нападение до сих пор не привлечены к ответственности. Страница Википедии, посвященная Ходжалинскому геноциду, содержит "опровержение" от ноября 2019 года, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на заключения неправительственной организации Human Rights Watch, которая возложила прямую ответственность за гибель гражданского населения на армянские вооруженные силы, назвал резню "вопиющей ложью", сказав, что это "было осуществлено самими азербайджанцами".

"Родные и близкие жертв не забыли, что виновные не привлечены к ответственности, организаторы и исполнители не признали преступность своих действий и не испытывали никаких угрызений совести. Азербайджан освободил Карабах от армянской оккупации и готов жить в мире с проживающими там армянами. Тем не менее даже, когда мир с армянами будет достигнут, Азербайджан никогда не сможет смириться с этими потерями и болью, обрушившимися на народ страны", - говорится в статье.