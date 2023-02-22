https://news.day.az/politics/1540469.html Великобритания и Азербайджан обсудили акцию экоактивистов на Лачинской дороге - ФОТО
Великобритания и Азербайджан обсудили акцию экоактивистов на Лачинской дороге - ФОТО
Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем государственного секретаря по парламентским отношениям, государственным министром иностранных дел по делам Европы и Северной Америки Великобритании Лео Докерти.
Как сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана, на встрече было обсуждено текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией, перспективы дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах, а также текущая ситуация в регионе.
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