Британские компании примут активное участие также в восстановлении освобожденных территорий

Надеемся, что британские компании примут активное участие также в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на своей странице в Twitter.

"Я очень рад видеть растущую роль британских брендов в Азербайджане. Сегодня мы встретились с государственным министром иностранных дел Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти и представителями недавно прибывшей в Азербайджан британской компании JCBmachines.

Надеемся, что британские компании примут активное участие также в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана", - говорится в сообщении.