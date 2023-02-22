Обнародованы дата и программа визита Лаврова в Азербайджан

Глава МИД России Сергей Лавров посетит Азербайджан 27-28 февраля.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"Лавров посетит Азербайджан с официальным визитом. Поездка приурочена к первой годовщине подписания на высшем уровне 22 февраля 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном. Ожидаются переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым", - сказала она.

Захарова отметила, что в ходе диалога в Баку предполагается рассмотреть весь комплекс вопросов двусторонних отношений, актуальные региональные и международные проблемы.

Особое внимание будет уделено ходу реализации трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Азербайджана, Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также 31 октября 2022 года, сказала она.

"Напомню, эти документы были призваны и остаются важнейшим элементом обеспечения нормализации азербайджано-армянских отношений. Они должны способствовать превращению Южного Кавказа в зону мира, стабильности и процветания", - сказала представитель МИД РФ.

По ее словам, второй день пребывания в Баку российский министр выступит на пленарном заседании российско-азербайджанского экспертного совета, который будет посвящен первой годовщине союзничества двух стран.