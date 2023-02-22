Великобритания продолжит оказывать поддержку Азербайджану в деле разминирования территорий

Мы предоставили более миллиона фунтов финансовой помощи и свой богатый опыт для разминирования освобожденных азербайджанских территорий.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал находящийся с визитом в Баку государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти на мероприятии "Приоритеты внешней политики Великобритании".

Великобритания намерена и дальше помогать в данном вопросе, в соответствии с результатами переговоров с властями Азербайджана.

"Это очень хороший показатель наших отношений и мы горды совместной работой в данном направлении", - добавил Доэрти.

Он также отметил, что есть и другие направления военного сотрудничества между странами, включая помощь в организации совместных тренировочных курсов для силовых ведомств.

Подытожив, госминистр сказал, что остался под впечатлением от боевой выучки береговой охраны ГПС Азербайджана, с которой ему удалось ознакомиться в рамках визита.

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