Горжусь высоким уровнем отношений между братскими Иорданией и Азербайджаном

Я горжусь высоким уровнем отношений между нашими братскими государствами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Иорданией.

Новость обновляется