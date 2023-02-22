https://news.day.az/politics/1540539.html Горжусь высоким уровнем отношений между братскими Иорданией и Азербайджаном - Король Абдалла II ибн аль-Хусейн
Горжусь высоким уровнем отношений между братскими Иорданией и Азербайджаном - Король Абдалла II ибн аль-Хусейн
Я горжусь высоким уровнем отношений между нашими братскими государствами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Иорданией.
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