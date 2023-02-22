Мария Захарова о нормализации отношений между Баку и Ереваном

Москва считает контрпродуктивным замораживание переговорных процессов по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"В исполнение трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении, российская сторона последовательно содействует нормализации армяно-азербайджанских отношений. Минобороны России и российский миротворческий контингент в тесном сотрудничестве с МИД прилагают энергичные усилия по урегулированию ситуации вокруг Лачинской дороги. С 12 декабря прошлого года во взаимодействии с благотворительными организациями обеспечена доставка в регион более двух с половиной тонн гуманитарных грузов. Какой бы напряженной не была обстановка в регионе, замораживание под этим предлогом переговорных процессов считаем контрпродуктивным", - сказала она.

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