В Лачине состоялось заседание рабочей группы по экологическим вопросам

В городе Лачин состоялось заседание рабочей группы по экологическим вопросам при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. На заседании присутствовали представители соответствующих государственных структур, входящих в рабочую группу, специального представительства Президента Азербайджана в Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, специального представительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Управления государственного заповедника города Шуша, сотрудники Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе.

Как сообщает в среду Day.Az, открывая заседание вступительным словом, руководитель рабочей группы, заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев сообщил, что в плане мероприятий "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" министерство экологии и природных ресурсов определено основным исполнительным органом по 16 мероприятиям и одним из исполнительных органов по 25 мероприятиям.

Было отмечено, что в соответствии с почвенно-климатическими условиями освобожденных земель на территории площадью около 66 гектаров посажено более 46 тысяч саженцев деревьев, проведены работы по установке 11 автоматических гидрологических станций на 10 реках для оценки поверхностных водных ресурсов, а также установлена автоматическая агрометеорологическая станция в Зангиланском районе на территории "умного села" Агалы. В целях восстановления экосистемы на освобожденных от оккупации территориях, наряду с мероприятиями по восстановлению лесов, созданию новых зеленых насаждений, восстановлению инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, реализуются проекты по реинтродукции видов фауны. С этой целью 19-20 октября 2022 года было проведено мероприятие по выпуску на территорию Джебраильского района 33 джейранов. Также в реки Баситчай, Хакаричай, Баргушад и Кенделенчай, протекающие по территории Зангиланского, Губадлинского и Физулинского районов, выпущено 408 000 особей ручьевой форели и мальков карповых (белый амур, белый толстолобик), и 400 000 - в водохранилища Суговушан и Хачинчай. Министерством предусмотрена реализация на постоянной основе проектов по реинтродукции и приумножению водных биоресурсов.

На заседании была представлена общая информация о результатах биологического, радиоэкологического, микробиологического мониторингов, проведенных научно-исследовательскими институтами, действующими в составе НАНА, в том числе о биологическом разнообразии, флоре и фауне Лачинского района, видах, занесенных в "Красную книгу" Азербайджана.

Также участникам мероприятия была предоставлена информация о работе по мониторингу, инспекции и оценке запасов минерального сырья на освобожденных от оккупации территориях. На территории Лачинского района имеется 40 месторождений полезных ископаемых, запасы которых подтверждены в соответствующем порядке. Кроме того, была представлена информация о работе, проделанной в области экологической экспертизы проектов, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, о работе в области сельского хозяйства, управления твердыми бытовыми отходами.

В заключение была обсуждена экологическая ситуация в Лачинском районе, состоялся обмен мнениями о мерах, которые будут приняты в этой области.

Перед мероприятием с участием членов рабочей группы в реку Хакари в селе Сус Лачинского района были выпущены мальки золотистой форели.