Армения решила испытывать терпение Азербайджана

Автор: Байрам Эльшадов

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отметился сегодня рядом провокационных высказываний. На пресс-конференции с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном Мирзоян отверг идею об установке КПП на границе Армении и на участке, откуда начинается Лачинская дорога. Более того, Мирзоян назвал неприемлемым проведение новых переговоров о параметрах Лачинского коридора.

Не унимаясь в присутствии люксембургского коллеги, Мирзоян также отметил, что якобы Армения выражала приверженность скорейшей разблокировке региональных коммуникаций, в том числе и железнодорожного сообщения в соответствии с суверенитетом и законодательством тех государств, через которые проходят пути.

Вот так запел глава МИД Армении. Страны, армия которой была разбита в пух и прах в ноябре 2020 года, вследствие чего Армения была вынуждена капитулировать. И спустя два с половиной года официальное лицо Армении делает заявления, ставящие под сомнение территориальную целостность Азербайджана.

Да, Азербайджан особо и не питал иллюзий по поводу позиции Армении. Хотя время от времени из уст разных армянских чиновников раздавались заявления о необходимости мира и отказа от территориальных претензий, сегодняшние высказывания Мирзояна еще раз показали сущность внешней политики Армении. Если официальный Ереван действительно признает территориальную целостность Азербайджана, тогда как следует расценивать заявления Мирзояна, отрицающие этот принцип?

Армения утверждает, что в Карабахе, дескать, "гуманитарный кризис". Если бы это было на самом деле так, то почему Армения всячески отказывается против предложений Азербайджана? По сути это означает, что Армении вовсе и не нужна нормализация отношений и решение проблем. Властям соседней страны нужны лишь поводы для осуществления своей грязной пропаганды.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене 18 февраля заявил журналистам, что предложил, чтобы Армения и Азербайджан установили контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе в двустороннем порядке - "на обоих концах Зангезурского коридора и на границе между Лачинским районом и Арменией". "Мы сделали такое предложение, мы сделали это сегодня официально. Ранее это предложение передавалось по неофициальным каналам. Армения не озвучила никакой позиции", - сказал глава государства.

Так или иначе, если в Армении продолжат вилять хвостом по поводу предложений Азербайджана, то наша страна оставляет за собой право принять любые меры для защиты своей территории и сделает для этого все необходимое. Азербайджану не нужно ни от кого получать разрешение для принятия мер безопасности на своей территории.

Учитывая все вышеперечисленное, сегодняшние заявления главы МИД Армении рассматриваются как посягательство на территориальную целостность Азербайджана и продолжение 30-летней оккупационной политики. То есть, Армения в лице Мирзояна решила испытывать терпение Азербайджана, а зря. Очень зря...