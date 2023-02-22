Смешные потуги карликового государства: Люксембург в роли "неуловимого Джо"

Автор: Акпер Гасанов

Вспомнился старый анекдот про неожиданные выводы. "Ты откуда так хорошо знаешь армянский язык?", спросил Ашот у приехавшего в Ереван россиянина Вани. "А у нас в школе учителем английского был армянин", ответил Иван. Не знаю, преподавал ли главе МИД Люксембурга Жану Ассельборну, в школе или в университете, армянин. Но точка зрения на происходящее в мире у него сформировалась типично армянская.

Начнем с того, что Жан Ассельборн решил посетить Ереван. Ну, всякое в жизни дипломатов бывает, можно и в столицу РА поехать, экзотики ради. Другое дело, что оказавшись там, нужно рассуждать о настоящем и будущем отношений между РА и Люксембургом. А что сделал мсье Ассельборн? Он решил сунуть свой нос в сферу, которая далеко выходит за рамки его полномочий.

"Вы знаете, что с 24 февраля прошлого года Европа нуждается в новых энергетических источниках. Я согласен с вами - мы не можем продать душу за газ или нефть. Мы должны обращать большое внимание, чтобы не оказаться в другой зависимости, где права человека не приоритет", - заявил глава МИД Люксембурга, отвечая на заранее подготовленный, провокационный вопрос из зала.

Тут сразу хотелось бы отметить, что у Люксембурга нет своего, отдельного посольства в нашей стране. В свою очередь и Азербайджан не считает нужным открывать отдельное посольство в этом карликовом государства, население которого составляет не многим более 600.000 человек, что сравнимо с населением Гянджи. Одного этого достаточно, чтобы понять реальный вес сделанных в Ереване провокационных и неуместных заявлений.

При этом, Люксембург привлекателен исключительно благодаря выгодным условиям и офшорной зоне. В столице этой страны размещены около 1000 инвестиционных фондов и более 200 банков. Отсюда и высокий уровень доходов этой страны. И разговоры о "неготовности продаваться" на фоне статуса государства-офшора, коим является Люксембург, просто анекдотичны.

А вот проблема у этого карликового государства есть- огромный и постоянно растущий внешний долг. Это то, что объединяет РА и Люксембург. И уместно было бы послушать, как глава МИД Люксембурга предлагает решать данную проблему армянскому коллеге. Но, Жан Ассельборн забрел в совершенно иную степь.

По сути, он повел себя как "неуловимый Джо" из другого известного анекдота. Азербайджану эта страна никогда не была интересна, как покупатель нефти и газа. Мы работаем с куда более крупными государствами Европы. Достаточно напомнить, что в июле прошлого года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве.

Безусловно, это важнейший документ, сыгравший большую роль в деле обеспечения энергетической безопасности Европы. Нужно ли понимать речи главы МИД Люксембурга, как его несогласие с данным документом? Может и так. Но тут, как говорил герой известного кинофильма "мне Англия тоже не очень, но я сижу и помалкиваю".

"После начала российско-украинской войны к нам поступили обращения более чем из 10 стран. Из стран, которые сегодня покупают у нас газ и хотят дополнительных поставок, и из стран, которые никогда не покупали у нас газ, но желают подключиться к этой программе. Естественно, роль Азербайджана здесь возрастает, и нам, конечно, необходимо воспользоваться этим", завил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам отечественных телеканалов.

Каждая из этих государств многократно крупнее, влиятельнее Люксембурга. И их руководству глубоко безразлично, что там бормочет глава МИД карликового государства, да еще и на встрече с коллегой из страны-оккупанта и страны-лузера Южного Кавказа. И тут уже не имеет принципиального значения, с какого перепугу вообще Жан Ассельборн решил сделать приятно армянам. Даже, если окажется, что уроки дипломатии он изучал по анекдотам из серии "про армянское радио".