"Новый этап" в отношении ЕС к Южному Кавказу

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Хумай Агаджанова

На протяжении многих лет предпринимались шаги для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, назначались посредники. Но менялись лишь имена, а результат оставался тем же.

Минувшим днем начала работу гражданская миссия (EUMA), направленная в Армению Европейским союзом (ЕС). Гражданский персонал EUMA будет состоять из 100 человек, включая около 50 гражданских наблюдателей.

Управляющий директор EEAS по гражданскому планированию и поведению (CPCC) Стефано Томат будет выполнять функции гражданского командующего операцией, в то время как Маркус Риттер будет выполнять функции главы миссии. Первоначальный мандат миссии охватывает два года.

То есть гражданский персонал ЕС будет защищать гражданских лиц на границе Армении. Возникает вопрос, с каких это пор гражданский персонал осуществляет охранную деятельность? С другой стороны, противостояние в регионе, геноциды постоянно осуществляла именно Армения с ее захватнической сутью. В таком случае кого от кого защищает миссия? Международная организация, в упор не видевшая, что Армения почти 30 лет удерживала азербайджанские земли под оккупацией, совершая на этих территориях акты вандализма, выселяя людей из родных земель, вдруг прозрела. Но правды все еще увидеть не может. Указанная миссия хочет добиться стабильности в приграничных районах Армении - единственного государства, которое само нарушает в регионе стабильность. Нужно также учесть, что делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией не проводилось и причина этого в Армении. В таком случае на какой границе миссия ЕС будет обеспечивать стабильность?

Фактически, стремление Армении привлечь миссию Запада на неделимитированную границу проистекает из желания предотвратить осуществление этого процесса. Для нее не имеет значения, кто стоит на границе. Главное, чтобы был тот, за кем можно спрятаться, от кого ждать помощи. Армения уже привыкла таким образом уклоняться от своих обязательств. Она также не извлекает уроков из одних и тех же результатов.

Игра, которую Франция хочет начать в регионе руками ЕС, приведет не к миру, как они говорят, а к новым конфликтам. Намеренно ли ЕС позволяет превращать себя в инструмент или нет, это другой вопрос. Но есть фактор, о котором забывают организаторы и участники этой игры. Новая реальность, созданная Азербайджаном в регионе с ноября 2020 года. Они, вероятно, все еще думают, что могут влиять на регион так, как им заблагорассудится. Но рано или поздно они столкнутся с этой реальностью, которую не хотят видеть. Посредники не смогут ни управлять, ни вмешиваться в процессы в регионе, поскольку их решения не будут иметь под собой юридической основы.

Армения же должна видеть выход в нормализации отношений с Азербайджаном, вместо того, чтобы прибегать к помощи посредников, которые ни на что не годятся и не приносят никакой пользы. Потому что никакой другой путь, кроме этого, "спасения" ей не сулит. На протяжении многих лет предпринимались шаги для нормализации отношений Армении и Азербайджана на Южном Кавказе, назначались посредники. Но менялись лишь имена, а результат был неизменным. Пока миссии и посредники не изменят своих целей не только на словах, но и на на деле, результат останется прежним.