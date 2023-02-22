Армения не заинтересована в обеспечении прозрачности на Лачинской дороге.

Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана касательно заявлений министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра европейских дел и иностранных дел Люксембурга Яна Ассельборна, передает Day.Az со ссылкой на МИД.

"Решительно осуждаем заявления, озвученные министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром европейских дел и иностранных дел Люксембурга Яном Ассельборном в ходе совместного брифинга для прессы 22 февраля.

Как всегда, министр иностранных дел Армении искажает обсуждения и переговоры по мирному процессу и занимается манипуляциями. Своим заявлением армянская сторона еще раз демонстрирует, что она не заинтересована в мире в регионе.

Оценка предложения азербайджанской стороны об установлении пограничного пункта пропуска в целях предотвращения злоупотребления Лачинской дорогой в связи с разграблением природных ресурсов Азербайджана, незаконной ротацией вооруженных сил Армении, ввозом мин и боеприпасов, незаконным проникновением граждан третьих стран на территорию Азербайджана, как применение силы, еще раз демонстрирует, что Армения не заинтересована в обеспечении прозрачности на Лачинской дороге", - отметили в министерстве.

В МИД сообщили, что отказ армянской стороны от предложения о пограничном пункте, который прекратит неправомерное использование Лачинской дороги, которая предназначалась только для гуманитарных целей, еще раз показывает, что истинное намерение армянской стороны состоит в том, чтобы продолжать использовать дорогу в незаконных целях вопреки Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, повторяя свои заявления о том, что протесты привели к "блокаде" и "напряженной гуманитарной ситуации". Это еще раз доказывает, что на самом деле утверждения о том, что акции на Лачинской дороге создали "гуманитарную ситуацию", не имеют под собой никаких оснований, и Армения использует это утверждение только в своих политических целях.

Что касается международного механизма в отношении прав и безопасности жителей армянского происхождения, проживающих в карабахском регионе Азербайджана, а также претензий Армении в вопросе диалога с армянскими жителями, мы хотели бы отметить, что, как четко заявлено на мюнхенских переговорах, права и безопасность жителей армянского происхождения, проживающих в регионе, будут обеспечиваться в соответствии с Конституцией и законодательными актами Азербайджанской Республики.

Азербайджанская сторона также заявила, что готова вести диалог с представителями, имеющими право представлять жителей армянского происхождения,

а не с теми, кто прибывает в карабахский регион извне и представляет себя представителями армянских жителей. В соответствии с нормами и принципами международного права, а также Пражскими и Сочинскими соглашениями, в которых страны взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, Армения не должна вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и отказываться от своих территориальных претензий.

Совершенно необоснованна предвзятая позиция люксембургского министра, без знания ситуации в регионе и полностью противоречащая соответствующим принципам международного права. Похоже, что люксембургская сторона по-прежнему не отказалась от практики использования тезисов, отражающих лживую пропаганду армянской стороны. Мы еще раз заявляем, что подобные провокационные и предвзятые заявления не могут быть препятствием для будущего развития и прогресса региона на основе соблюдения принципов международного права", - добавили в министерстве.