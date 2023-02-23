Посол Болгарии вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

22 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Болгарии в стране Руслана Стоянова. Посол Руслан Стоянов вручил министру копию верительных грамот.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов поздравил посла Руслана Стоянова с назначением и пожелал ему успехов в работе. С удовлетворением сославшись на наличие двусторонних отношений между двумя странами в различных, в том числе политической, экономической и энергетической областях, министр сказал, что есть потенциал для дальнейшего развития отношений.

Было отмечено, что нынешний политический диалог, визиты и контакты на высоком уровне между Азербайджаном и Болгарией играют важную роль в развитии отношений. В частности, была отмечена важность сдачи в эксплуатацию в прошлом году при участии Президента Азербайджанской Республики газового интерконнектора Греция-Болгария как воплощения эффективного сотрудничества в сфере энергетики. В этой связи широко обсуждалась роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и диверсификации энергоснабжения.

Посол Руслан Стоянов, выразивший удовлетворение назначением посла в Азербайджан, отметил, что между Азербайджаном и Болгарией существует взаимовыгодная повестка сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях. В этой связи он отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.