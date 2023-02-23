США надеются на прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией

США надеются на динамику прогресса, достигнутого в переговорах между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, то, что видно сегодня, является результатом взаимодействия сторон на протяжении последней пары месяцев.

"Это стало результатом двустороннего взаимодействия с США, трехсторонних контактов сторон с США, работы, проделанной дипломатией ЕС, и ожиданий от встречи сторон в Брюсселе в ближайшие дни на переговорах, организованных президентом ЕС Мишелем", - отметил Прайс.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились 18 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.