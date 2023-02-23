ВВС Азербайджана провели учения

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2023 год, учебно-тренировочные полеты проводились с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с планом вертолеты выполняли полеты по установленным маршрутам с аэродромов базирования.

Задачи, поставленные на учениях с целью совершенствования боевых навыков, были успешно выполнены экипажами вертолетов.