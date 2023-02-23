https://news.day.az/politics/1540665.html ВВС Азербайджана провели учения - ВИДЕО
ВВС Азербайджана провели учения - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2023 год, учебно-тренировочные полеты проводились с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
В соответствии с планом вертолеты выполняли полеты по установленным маршрутам с аэродромов базирования.
Задачи, поставленные на учениях с целью совершенствования боевых навыков, были успешно выполнены экипажами вертолетов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре