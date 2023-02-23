Омбудсмен Азербайджана распространила заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинской трагедии

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии, сообщает в четверг Day.Az.

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