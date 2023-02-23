https://news.day.az/politics/1540678.html Госминистр Великобритании посетил Аллею шехидов - ФОТО
Госминистр Великобритании посетил Аллею шехидов - ФОТО
Госминистр по делам Европы и Северной Америки Великобритании Лео Докерти посетил Аллею шехидов.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на своей странице в Twitter.
"Мы с господином министром Лео Докерти посетили Аллею шехидов и почтили память тех, кто погиб в результате расправы советских войск над мирным населением 20 января 1990 года", - говорится в публикации.
Отметим, что госминистр по делам Европы и Северной Америки Великобритании Лео Докерти находится с визитом в Азербайджане с 22 февраля.
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