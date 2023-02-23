Виновные в Ходжалинском геноциде должны быть привлечены к ответственности

На французском новостном портале La Gazette опубликована статья о Ходжалинском геноциде, совершенном армянскими вооруженными силами 31 год назад.

Как передает Day.Az, в статье говорится, что каждый год мир вспоминает Ходжалинскую трагедию, которая произошла в ночь на 26 февраля 1992 года, во время первой армяно-азербайджанской карабахской войны.

По словам авторов, десятки мирных жителей, в основном женщин и детей, замерзли насмерть, пытаясь скрыться от армянских карателей в лесу. Более того, во время нападения было захвачено в плен около тысячи мирных жителей.

В статье отмечалось, что известный азербайджанский тележурналист Чингиз Мустафаев сразу после нападения запечатлел последствия и масштабы трагедии, и эти кадры потрясли весь мир. Было очевидно, что жертвами этой жестокой резни стали ни в чем не повинные мирные жители, которые пытались спастись и были убиты по дороге.

"Согласно свидетельствам аналитиков и исследователей, за четыре дня, последовавших за Ходжалинской резней, только в Агдам было перевезено около 200 тел, в то время как в общей сложности 613 человек были убиты во время штурма города. Среди погибших были 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей. Другие были взяты в плен, и до сих пор нет информации о судьбе 150 из них", - говорится в статье.

Как справедливо отмечают авторы, преступники, ответственные за эту резню до сих пор не привлечены к ответственности за свои действия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ноябре 2019 года назвал массовое убийство "вопиющей ложью", которая "была совершена самими азербайджанцами", несмотря на выводы Human Rights Watch, которые возлагали прямую ответственность за гибель гражданского населения на армянские вооруженные силы.