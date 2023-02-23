Пашинян рискует превратить Армению во второй фронт между Западом и Россией

Прибывшая в Армению европейская мониторинговая миссия в своем роде "уникальна". И вот почему. Как известно, границы Армении находятся под охраной российских подразделений, в стране размещена 102-я российская военная база. Взаимоотношения России с НАТО тоже известны, и члены этой миссии являются представителями недружественных Москве стран. Как все это будет сочетаться и к чему приведет? Пашинян рискует превратить свою страну в новую арену столкновения России и Запада.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Первая миссия, которая состоялась в минувшем году, была краткосрочной, но и тогда у нее возникли проблемы - европейцам не удалось пройти в те места, куда планировалось, потому что это можно было сделать только с разрешения российских пограничников. Те, разумеется, разрешения не дали.

Нынешняя миссия в два раза больше по численности, чем прежняя, и ожидается дальнейшее ее расширение. Конечно, кого приглашать на свою территорию, это личное дело Еревана, они могут привезти в свою страну кого угодно. Но миссия задевает и наши интересы, что все меняет. И мы вправе задавать вопрос, для чего эта миссия и каким может быть результат ее работы. Если речь идет о гражданском мониторинге на границе Армении с Азербайджаном, то эта миссия не может быть выполнена, так как там, повторю, размещены российские погрансилы. Ничего позитивного эта миссия нашему региону не даст. Она направлена не на сохранение мира, а на дестабилизацию на Южном Кавказе. Не исключаю, что главной целью ее является создание в нашем регионе очага напряженности против России и даже второго фронта. Впрочем, чаяния и цели армянской стороны, в принципе, ясны. Известно, что половина членов прибывшей миссии будут вооружены. Руководитель миссии - профессиональный разведчик. Его заместитель тоже прошел шестимесячные курсы для разведчиков, и на него у российской стороны имеется досье. Другие специалисты тоже имеют отношение к спецслужбам. Что касается невооруженной, то есть гражданской половины миссии, то и в нее включены специалисты технической разведки. В целом, цель миссии не столько мониторинг на границе, сколько мониторинг российских сил в Армении и создание в стране обстановки для роста антироссийских настроений и требований вывода базы ВС России.

Вторая из основных целей заключается в обеспечении интересов Франции, которая под прикрытием ЕС хочет усилить свое влияние в регионе и заменить собой для Армении Россию. Ставится также цель ослабления влияния на регион Турции. То есть идет, можно сказать, раздел шкуры неубитого медведя.

Конечно же, одна из целей - привлечение внимания к армяно-азербайджанской границе и Карабаху. Есть вероятность, что с прибытием миссии режим прекращения огня будет нарушаться чаще, потому что провокации будут нужны для оправдания расширения миссии и ее последующей милитаризации. У меня как военного человека возникает вопрос - в каких случаях, на основании каких регламентирующих правил будет применяться оружие, которое имеют при себе 50 членов миссии? Для чего это оружие? По идее, безопасность членов миссии должна обеспечить принимающая сторона - то есть Армения. С другой стороны, если им угрожает какая-то опасность на армянской территории, то оружие, что ввезено, не сможет их защитить.

Впрочем, ожидать от Еревана какого-то понимания ситуации не стоит. Напомню заявления, сделанные Николом Пашиняном в Мюнхене. В ответ на ясную и четкую позицию Президента Азербайджана он нес какую-то чушь. Ильхам Алиев дал понять, что Азербайджан нацелен на мир в регионе, на добрососедство, в том числе с Арменией, которая подписала фактически акт о капитуляции в ноябре 2020 года. Хотя Пашиняну слово капитуляция" очень не понравилось, это реальность. На ясные и четкие заявления азербайджанского лидера Пашинян ответил в стиле русской поговорки "я про Ивана, а он про болвана", то есть совершенно невпопад. Позиция Армении так и осталась неясна. Казалось, Пашинян забыл, что выступает перед серьезной международной аудиторией, а не перед торгашами ереванского базара.

Я ни в коем случае не желаю армянскому народу того, что постигло украинский народ. Но армяне должны понимать, что Россия никогда не оставит Армению добровольно, для этого у нее есть достаточно рычагов, вплоть до силового варианта. Москва уже дала понять, как ко всему этому относится, началась активизация оппозиции в Армении, и эту страну, думаю, ждут очень плохие времена.

Не исключаю также взаимосвязи между прибытием миссии и последними провокациями. Обратите внимание - провокации имели место одновременно и на товузском направлении госграницы, и на границе с Нахчыванской АР, и в Карабахе. Такого одновременного и разностороннего нарушения условий прекращения огня не было. Видно, что команда идет из центра. Цель - потрепать нервы азербайджанской стороне либо вызвать ее на ответные шаги, чтобы поднять вопрос в Европе, заявить о необходимости расширения миссии. Думаю, Франция на этой волне постарается под прикрытием ЕС решить свои задачи в нашем регионе.

В Азербайджане держат ситуацию под контролем и делают из происходящего определенные выводы. Думаю, что мы должны быть готовы к серьезному развитию событий и на государственных границах, и в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента. Не исключаю, что провокации в зоне РМК могут быть связаны и с российским присутствием, то есть с желанием российской стороны вызвать симпатии армян, чтобы смягчить антироссийские тренды в Армении. Все может быть.

С другой стороны, все это не сможет помешать Азербайджану реализовать свои суверенные права. Наша страна сама выполнила за Армению требования четырех резолюций ООН и сама же способна реализовать требования Трехстороннего заявления от 10 ноября, которые другие два подписанта игнорируют. И как военный считаю, что долго нам ждать не стоит.

Лейла Таривердиева